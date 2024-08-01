Kalp pilinde devrim yapan yöntem ÇOMÜ’de başarılı şekilde uygulandı

Kalbin doğal elektriksel sistemiyle entegre çalışması sayesinde, pil kablosunun kalbin doğal elektriksel sisteminin geçtiği bölgeye vidalanması, kalp kasının tüm bölgelerinin eş zamanlı kasılmasını sağlar. Bu da kalp kasının daha verimli çalışmasına ve kanın daha etkili bir şekilde pompalanmasına olanak tanır. Standart kalp pillerinde, kalbin sağ tarafı hemen kasılırken sol tarafın elektriksel uyarıyı gecikmeli olarak alması nedeniyle oluşan düzensizlikler, bu yeni teknikle tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu sayede, kalp pili takılan hastalarda uzun vadede kalp yetmezliği belirtilerinin görülme olasılığı büyük ölçüde azalır.” ifadelerine yer veren Küçük, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yöntem, Türkiye'de sayılı merkezde uygulanmaya başlamış olup, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde de başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bu teknik, kalp pilinin doğal yollarla uyarılmasını sağlayarak, kalbin daha düzgün ve senkronize çalışmasını temin eder. Böylece, standart kalp pillerinde sıkça karşılaşılan elektriksel düzensizlikler ve bu düzensizliklerin yol açtığı potansiyel kalp yetmezliği belirtileri büyük ölçüde ortadan kalkar.