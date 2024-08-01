Kalp pilinde devrim yapan yöntem ÇOMÜ’de başarılı şekilde uygulandı

Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Küçük ameliyat sonrası yaptığı açıklamalarda “Sol demet dal pacing (sol dal pacing), kalp pilinin doğal elektriksel sistemle entegre edilerek daha verimli ve zararsız çalışmasını sağlayan yenilikçi bir teknik olarak öne çıkmaktadır. Bu yöntemle, kalp pilinin kablosu, kalbin doğal elektriksel sisteminin geçtiği bölgeye vidalanarak, kalbin bütün bölgelerinin eş zamanlı kasılması sağlanır. Standart kalp pillerinde görülen elektriksel düzensizlikler, bu teknik sayesinde önlenir ve bu sayede kalbin pompa fonksiyonunda kayıplar yaşanmaz. Kalp ritim bozuklukları ve kalp yetmezliği tedavisinde büyük umut vadeden bu yöntem, kardiyoloji alanında devrim niteliğinde bir yenilik olarak değerlendirilmektedir.
Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Küçük
Kalbin doğal elektriksel sistemiyle entegre çalışması sayesinde, pil kablosunun kalbin doğal elektriksel sisteminin geçtiği bölgeye vidalanması, kalp kasının tüm bölgelerinin eş zamanlı kasılmasını sağlar. Bu da kalp kasının daha verimli çalışmasına ve kanın daha etkili bir şekilde pompalanmasına olanak tanır. Standart kalp pillerinde, kalbin sağ tarafı hemen kasılırken sol tarafın elektriksel uyarıyı gecikmeli olarak alması nedeniyle oluşan düzensizlikler, bu yeni teknikle tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu sayede, kalp pili takılan hastalarda uzun vadede kalp yetmezliği belirtilerinin görülme olasılığı büyük ölçüde azalır.” ifadelerine yer veren Küçük, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu yöntem, Türkiye'de sayılı merkezde uygulanmaya başlamış olup, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde de başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bu teknik, kalp pilinin doğal yollarla uyarılmasını sağlayarak, kalbin daha düzgün ve senkronize çalışmasını temin eder. Böylece, standart kalp pillerinde sıkça karşılaşılan elektriksel düzensizlikler ve bu düzensizliklerin yol açtığı potansiyel kalp yetmezliği belirtileri büyük ölçüde ortadan kalkar.
Sol dal pacing gibi yeni teknikler, kalp hastalarının daha sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu yöntemin başarılı uygulamaları, hem hastalar hem de sağlık profesyonelleri için büyük bir umut kaynağıdır. Sol dal pacing, kalp hastalıklarının tedavisinde çığır açan bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.”
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28 dakika önce