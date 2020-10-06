Kanada'nın ambargo kararına TELE1'den skandal ifadeler: 'Damadın İHA’ları yerli, milli biraz da Kanadalıymış'

Kanada, Türk SİHA'larının Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgaline karşı başlattığı harekatta kullanılmasından rahatsız oldu. Kanada hükümeti, aldığı skandal karar ile birlikte Türkiye'ye 'İHA ekipmanı' satışını askıya aldı. Türkiye, özellikle ANKA ve Bayraktar TB2 gibi platformlarda Kanada üretimi Wescam'in elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerini kullanıyordu.

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KANADA'NIN KARARI TELE1'İ SEVİNDİRDİ

Kanada'nın Türkiye’ye insansız hava aracı ekipmanlarının bazılarının satışını askıya almasının ardından CHP'ye yakınlığı ile bilinen ve Merdan Yanardağ'ın başında olduğu TELE1'in internet sitesinde ise skandal bir habere yer verildi.

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SKANDAL İFADELER!

Türkiye'nin ürettiği ve dünyada büyük övgüyle bahsedilen İHA ve SİHA'lar, TELE1'i rahatsız etti. Kanada hükümeti ekipmanın Dağlık Karabağ’da Ermenistan’la savaşan Azerbaycan güçleri tarafından kullanıldığı iddialarını araştırdığını belirterek Türkiye'ye satışların askıya alındığını duyurdu. Bunu internet sitelerinde haber olarak yayınlayan TELE1, "Damadın İHA’ları yerli, milli biraz da Kanadalıymış" ifadeleri ile skandala imza attı.

TELE1'nin skandal haberi...

BAYRAKTAR'A ÇAKMAK İSTERKEN FOTOĞRAFI DA YANLIŞ KULLANDILAR

'Damadın' ifadesi ile okuyucusuna sunduğu haber de ise TUSAŞ'ın ürettiği ANKA ile servis ettiler. 'Damat' diyerek atıfta bulundukları Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde geliştirilen Bayraktar TB2 ile bir çok kritik bölgede yapılan başarılı operasyonlar sayesinde Ortadoğu'nun kaderini değiştirmişti.

OYNAT 00:34 Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'daki Ermeni askerlerini Bayraktar TB2 ile havaya uçurdu Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan askerlerinin Dağlık Karabağ'da etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Zırhlı araç etrafında toplanan birçok Ermeni asker, Bayraktar TB2 ile imha ediliyor. O anlar saniye saniye böyle kaydedildi. BiP'te paylaş

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KAMERA SİSTEMİNİN YERLİSİ SERİ ÜRETİME GEÇTİ!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kanada'nın ambargo kararının ardından yaptığı açıklamada "Savunma Sanayiimiz engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ediyor. SİHA’larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor, emeği geçenlere teşekkürler" ifadelerini kullanarak müjdeyi verdi.

OYNAT 00:00 Teröristlerin korkulu rüyası oldu: Türkiye'nin havadaki silahlı gözü TB2 SİHA Türkiye son yıllarda savunma sanayide peş peşe attığı adımlar ile tüm dünyada adından söz ettiriyor. Karada, havada ve denizde yerli olarak geliştirilen ürünler ile dışa bağımlılık büyük oranda azalırken, içeride ve dışarıda yürütülen operasyonlarda ise tarihi başarıların kapısı bir bir aralanıyor. Gelin birlikte bu başarıların perde arkasındaki araç ve silahları tek tek inceleyelim. Savunmadaki Türkler programının ilk konuğu Bayraktar TB2... Yerli ve milli SİHA terör örgütlerinin korkulu rüyası haline gelirken, sınır dışı operasyonlarda ise dengeler değişti.







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EKONOMİ Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den ambargo kararına karşı büyük müjde: SİHA’lara takılacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor