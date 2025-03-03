Kanıyla 2 milyondan fazla bebeği kurtarmıştı: 'Altın kollu adam' hayatını kaybetti

1960'ların ortalarında anti-D müdahaleleri geliştirilmeden önce, HDFN tanısı konulan her iki bebekten biri ölüyordu.

Harrison'ın kanının anti-D açısından nasıl bu kadar zengin hale geldiği tam olarak bilinmiyor; ancak bazı raporlar, bunun 14 yaşındayken aldığı yoğun kan nakliyle ilgili olduğunu söylüyor.