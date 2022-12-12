Hayat Kanlı sömürge tarihi müzede
KÜLTÜR SANAT

Kanlı sömürge tarihi müzede

Cezayir’in Fransız sömürüsüne karşı önemli dönüm noktalarından sayılan 11 Aralık gösterilerinin bu sene 62. yılı. Fransa’nın ülke genelindeki kanlı sömürgecilik tarihi, Cezayir Ulusal Mücahit Müzesi’nde tüm ayrıntılarıyla genç nesillere anlatılıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kanlı sömürge tarihi müzede
​Kanlı sömürge tarihi müzede.

Cezayir’in Fransız sömürüsüne karşı önemli dönüm noktalarından sayılan 11 Aralık gösterilerinin bu sene 62. yılı. Fransa’nın ülke genelindeki kanlı sömürgecilik tarihi, Cezayir Ulusal Mücahit Müzesi’nde tüm ayrıntılarıyla genç nesillere anlatılıyor. Çeşitli bölümlere ayrılan başkentteki müzede, Cezayir’in sömürge dönemi öncesine dair devasa portreler, resim, heykel ve belgeler, sömürüye karşı halkın kullandığı silahlar ve türlü malzemeler, zindan hücreleri ve mücadeleyi anlatan minyatürlerin bulunduğu binlerce eser ve envanter yer alıyor. Müzede Cezayir’in kurucu lideri sayılan büyük alim ve filozof Emir Abdulkadir’e ait kılıç ve çeşitli savaş malzemeleri ile bazı özel eşyalar da sergileniyor. Müzenin altında yer alan kubbeli salonda da günün tüm vakitlerinde Kur’an-ı Kerim okunuyor.

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