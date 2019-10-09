Hayat Kanser hastası kadın sardığı sarmalarla öğrencilere burs veriyor
AKTÜEL

Kanser hastası kadın sardığı sarmalarla öğrencilere burs veriyor

Kocaeli’de 8 yıldır kanser hastalığı ile mücadele eden 2 çocuk annesi kadın, boş zamanlarında sardığı sarmaları satarak biriktirdiği parayı ihtiyaç sahibi kız öğrencilere burs olarak ulaştırıyor. Kanser hastalarına hayata tutunmalarını belirten Yeşil, “Dışarıdaki insanlar beni mutlu olarak görüyorlar. Ama benim içeride ne yaşadığımı bilmiyorlar. Bu yaşantım bana ait. Ben yine güçlü olup güçlü davranacağım. Evde kaldığımda boş zamanlarımda sarma sarıyorum" dedi.

Haber Merkezi IHA
Yeşil, tedaviden arta kalan zamanlarında evde yaprak sarması yaparak, satıyor.
Yeşil, tedaviden arta kalan zamanlarında evde yaprak sarması yaparak, satıyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Sibel Yeşil’e 2011 yılında meme kanseri teşhisi konuldu. Teşhisin konulmasının ardından tedaviye başlayan Yeşil, 4 kez kemoterapi tedavisi ve ameliyatın ardından hastalığını yendi.

Hasta çocuğuna yaprak sarma satarak bakıyor
HAYAT
Hasta çocuğuna yaprak sarma satarak bakıyor

Hayata bağlanarak kanseri yenen Yeşil’in hastalığı 5 ay önce tekrar ortaya çıktı. Kararlılığı ile hayata tutunmaya çalışan Yeşil, tekrar tedavi görmeye başladı.

Sibel Yeşil, kanser hastalarına hayata tutunmalarını tavsiye etti.

Evde yaprak sarması yaparak satıyor

Toplam 8 kemoterapi tedavisini atlatan Yeşil’in vücudu zorlu tedavi süreci nedeni ile güçsüzleşti. Yaşadığı bir kaza nedeni ile sağ koluna platin yerleştirilen Yeşil, tedaviden arta kalan zamanlarında evde yaprak sarması yaparak, satıyor.

Sarmayla iş kadını oldu
EKONOMİ
Sarmayla iş kadını oldu

Yeşil, elinden geldiğince gücü yetene kadar yardım edeceğini belirtti.

Yeşil, sattığı sarmaların paralarını biriktirerek ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak ulaştırıyor. Küçük bir miktar da olsa kız öğrencilerin eğitim hayatını tamamlamalarına yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Yeşil, hayatı boyunca insanlara yardım elini uzatabilmek amacı ile çabalayacağını dile getirdi.

Toplam 8 kemoterapi tedavisini atlatan Yeşil’in vücudu zorlu tedavi süreci nedeni ile güçsüzleşti.

“Benim amacım kız çocukları okusun”

İhtiyaç sahibi kız öğrencilerin eğitim hayatlarını tamamlayabilmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu dile getiren Sibel Yeşil, kanser hastalarına hayata tutunmaları konusunda çağrıda bulunarak, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Dışarıdaki insanlar beni mutlu olarak görüyorlar. Ama benim içeride ne yaşadığımı bilmiyorlar. Bu yaşantım bana ait. Ben yine güçlü olup güçlü davranacağım. Evde kaldığımda boş zamanlarımda sarma sarıyorum. Biraz araştırma yapıp ihtiyaç sahibi öğrenciler buldum. Onlara elimden geldiğince 3-5 lira yardım etmeye çalışıyorum. Kendi çocuklarımın ihtiyacını eksik etmeden ne biriktirebiliyorsam onlara gönderiyorum.
  • Benim amacım kız çocukları okusun. Benim yardım ettiklerimin hepsi kız çocuğu. Elimden geldiği, gücümün yettiği kadarıyla onlara yardım etmeye çalışıyorum. Keşke birileri, ‘Sibel biz sana 3-5 lira toplu şekilde göndereceğiz, sen bizim adımıza çocuklara yardım et’ dese. Ben her zaman güçlüyüm, hayattayım. Elimden geldiği kadarıyla kim yardıma muhtaçsa yardım edeceğim. Eğer çoraba ihtiyacı varsa çorap, ayakkabıya ihtiyacı varsa ayakkabı alırım. Elimde 50 TL olsa bile onu vermek isterim.”

Sibel Yeşil, ihtiyaç sahibi kız öğrencilerin eğitim hayatlarını tamamlayabilmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya çalışıyor.
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