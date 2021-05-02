Kanuni Sultan Süleyman portresi İBB'ye bağışlandı

Portre, 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda yer aldı <br><br> ​ Osmanlı ve Venedikliler arasındaki sanat alışverişine de ışık tutacağı düşünülen portrenin, 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda yer aldığı ve 60 bin ila 80 bin sterlinlik değerle satışa sunulacağı bildirildi.