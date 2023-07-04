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Hayat

Kapadokya'ya turist akını: Bir ayda yarım milyon turist ağırlandı

Türkiye’nin en önemli kültür ve turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini haziran ayında, 506 bin 229 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

09:30 . 4/07/2023 Salı
IHA
Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini haziran ayında, 506 bin 229 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini haziran ayında, 506 bin 229 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki turizm merkezi Kapadokya, dört mevsim ilgi görmeye devam ediyor. Yaz kış demeden ziyaretçi akınına uğrayan Kapadokya'ya ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Nevşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 9 günlük bayram tatili ve haziran ayı ziyaretçi verilerini açıkladı.

506 bin 229 turist ziyaret etti

Açıklanan verilere göre, Kapadokya bölgesini haziran ayında 506 bin 229 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya Bölgesinde en çok ziyaret edilen müze 118 bin 750 ziyaretçi ile Hacı Bektaş Veli Müzesi olurken 118 bin 630 yerli ve yabancı turist Zelve ören yerini ziyaret etti. Göreme Açık Hava Müzesini ise 99 bin kişi ziyaret ederken Kaymaklı Yer altı Şehrini 61 bin 662 ve Derinkuyu Yer altı Şehrini 43 bin 777 kişi ziyaret etti.

Bayramda da akın ettiler

Ayrıca açıklanan verilere göre 4 buçuk günlük bayram tatilinde Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini 140 bin 30 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Balon turu 4250 lira

Özellikle ziyaretçilerin en çok tercih ettiği balon turlarının standart fiyatının 4250 lira olmasına gösterilen talep ise dikkat çekti.



#Kapadokya
#Kurban Bayramı
#turist
44 dakika önce
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