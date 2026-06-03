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Kapıyı açınca hayatının şokunu yaşadı! Apartmanda yılan paniği: Yerleşim yerlerine kadar indiler

Kapıyı açınca hayatının şokunu yaşadı! Apartmanda yılan paniği: Yerleşim yerlerine kadar indiler

15:433/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
IHA
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Siirt’te apartmanda görülen yılan paniğe neden oldu
Siirt’te apartmanda görülen yılan paniğe neden oldu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar yerleşim alanlarında görülmeye başladı. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda görülen yılan, kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, apartman sakinleri bina içerisinde bir yılan fark etti. Durumun fark edilmesi üzerine vatandaşlar yılanı etkisiz hale getirdi.

Mahalle sakinleri son günlerde sıcaklıkların artmasıyla birlikte yılanların yerleşim alanlarında daha sık görülmeye başladığını ifade etti.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında vatandaşların yılan ve benzeri sürüngenlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.


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