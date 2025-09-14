Yeni Şafak
Diyarbakır'da yılan paniği: 4'üncü kattaki çocuk odasına girdi

14:3314/09/2025, Pazar
IHA
Diyarbakır’da 4’üncü kattaki bir evin çocuk odasına yılan girdi.
Diyarbakır’da 4’üncü kattaki bir evin çocuk odasına giren yolan paniğe neden oldu.

Diyarbakır’daki olay, Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe 397 adet TOKİ 4033 Sokak’ta yaşandı. Apartmanın 4’üncü katında oturan Murat Bozkurt oğlunun pantolonunu aramak için bazanın altına eğilmesiyle yılanı fark etti. Yılanı yakalayıp bir kaba koyduktan sonra çocuklarıyla yılanı izleyen baba daha sonra hayvanı doğal ortamına geri bıraktı.

Yetkililere seslenen Bozkurt ilaçlama yapılmasını ve daha önceden de yan apartmanda benzer yılan vakası ile karşılaştıklarını söyledi. Bozkurt "Dün evime geldiğimde oğlum pantolonunu bulamadı. ‘Pantolonum yok’ dedi. Yatağın altına eğilip baktığımda pantolonun orada olduğunu gördüm ama elime aldığımda altında bir yılan olduğunu fark ettim. Hemen pantolonu elime alıp yılanı yakaladık ve kaba koyduk. Çocuklar biraz oynadıktan sonra yılanı doğaya bıraktık" dedi.

Dördüncü katta oturduğunu ve bu yılanın nasıl içeri girdiğini bilmediğini aktaran Bozkurt, "Komşular da olaya şahit oldu. Yan taraftaki binada da bir yılan bulunmuş. Bence böyle durumlar için ilaçlama yapılması iyi olur" diye konuştu.

#Diyarbakır
#Kayapınar
#Talaytepe
