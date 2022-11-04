Kar kapıya dayandı: 5 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; bazı illerde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması öngörülüyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan'ın yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 5-8 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SİS VE PUS HADİSESİ UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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5 GÜN SÜRECEK

Yayınlanan hava durumu raporuna göre, önümüzdeki 5 gün boyunca bazı bölgelerde yağmur ve sis bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur tahmin ediliyor. Öte yandan sıcaklıklar yüksek oranda düşecek. İstanbul dahil soğuk hava etkili olacak.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Az bulutlu ve açık 18 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli 20 İzmir: Az bulutlu ve açık 27 Adana: Az bulutlu ve açık 28 Antalya: Az bulutlu ve açık 25 Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı 16 Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı 18 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22

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