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Hayat

Kara Ağaç Destanı gün sayıyor

04:00 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:44 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

TRT 1’in yeni dizisi Kara Ağaç Destanı, 23 Şubat Cuma günü başlıyor. Başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav ve Merih Öztürk’ün paylaştığı dizinin yapımcılığını Hasan Kurul üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Ufuk Hakan Eren oturuyor. Ağalık sistemi üzerinden güç, feodalite, sınıf çatışmaları ve aşk hikayesinin anlatıldığı film, 1950 ve 1970’lerde Anadolu topraklarında geçiyor. İyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeğinin öne çıkarıldığı fragmanında ise heyecan, hüzün ve sevda mesajları dikkati çekiyor.



#Kara Ağaç Destanı
#Dizi
#TRT1
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