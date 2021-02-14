​Kara doyacağız: Çarşambaya kadar sürebilir

Yavuz Sultan Selim Camii'nin halıları yıkandı

İsimlerinin gizli kalmasını isteyen hayırsever işadamları cuma namazı öncesinde bazı camilerin halılarını yıkatıp camileri dezenfekte ettirdi.



Hayırsever bir işadamının talebiyle Fatih'teki Yavuz Sultan Selim Camisi'nin halıları Mata Temizlik Hizmetleri tarafından yıkandı.



Mata Temizlik personelleri perşembe akşamı yoğun bir mesai harcayarak tarihi caminin halılarını özenle yıkadı ve camiyi dezenfekte etti.



Mata Temizlik Hizmetleri kurucusu Mehmet Taşçı cami halılarının yıkanma usullerine dikkat çekti. Cami halılarının yılda en az iki defa yıkanması gerektiğini vurgulayan Taşçı, yıkamada ekstraktör sistemi kullandıklarını belirtti.



Taşçı, “Cami halıları derin lifli ve kalın tüylüdür. Bu sistemde aynı anda kuvvetli şekilde su itişi ve vakum oluyor. Liflerin dibine kadar temizlenebiliyor” dedi.