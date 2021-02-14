Hayat Kara doyacağız Çarşambaya kadar sürebilir
AKTÜEL

​Kara doyacağız: Çarşambaya kadar sürebilir

Kara doyacağız: Çarşambaya kadar sürebilir

Meteorolojinin günlerdir uyarısını yaptığı soğuk ve yağışlı hava, Türkiye’ye giriş yaptı. İstanbul’da dün akşam başlayan kar yağışıyla birlikte, 5 ila 15 santimetreye varan örtü kalınlığı bekleniyor. Bugün, yarın ve salı günü kar yağışının süreceği, çarşamba ise yağışların azalacağı belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Soğuk ve yağışlı hava, yurda giriş yaptı. İstanbul’da dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerin ardından kar yağışı, şehir merkezinde de hafif şekilde etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı bazı semtlerde tipi şeklinde kendini gösterdi. İstanbul’da bugün akşam saatlerinden itibaren ise yoğun kar yağışıyla birlikte, 5 ila 15 santimetreye varan örtü kalınlığı bekleniyor. İstanbul’un yanı sıra Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova’da dün başlayan kar yağışının gece saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı
GÜNDEM
İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı
  • Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olması bekleniyor. Belediyeler de meteorolojinin uyarılarına karşılık önlemleri artırdı. Sultangazi Belediyesi, mahallelerinde kardan dolayı doğabilecek olumsuzluklara karşı görev planlaması yapıldı.

Meteoroloji kar yağışı tahminini değiştirdi
GÜNDEM
Meteoroloji kar yağışı tahminini değiştirdi

1987’de kar yağışı şehri esir almıştı.

ZONGULDAK’DA BİR GÜN TATİL

  • Meteoroloji kar yağışının çarşamba günü İstanbul’u terk edeceğini duyurdu. Uzmanlar beklenen kar yağışının şiddetini “İstanbul kara gömülecek” sözleriyle anlatıyor. Hatta 1987 yılındaki meşhur kar yağışını hatırlatanlar da var. Bununla birlikte Zonguldak’tan da yılın ilk kar tatili haberi geldi. İlde yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi.

İstanbul için yoğun kar uyarısı: Bu gece yarısı başlıyor
GÜNDEM
İstanbul için yoğun kar uyarısı: Bu gece yarısı başlıyor
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