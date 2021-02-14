​Kara doyacağız: Çarşambaya kadar sürebilir

Soğuk ve yağışlı hava, yurda giriş yaptı. İstanbul’da dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerin ardından kar yağışı, şehir merkezinde de hafif şekilde etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı bazı semtlerde tipi şeklinde kendini gösterdi. İstanbul’da bugün akşam saatlerinden itibaren ise yoğun kar yağışıyla birlikte, 5 ila 15 santimetreye varan örtü kalınlığı bekleniyor. İstanbul’un yanı sıra Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova’da dün başlayan kar yağışının gece saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.
- Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olması bekleniyor. Belediyeler de meteorolojinin uyarılarına karşılık önlemleri artırdı. Sultangazi Belediyesi, mahallelerinde kardan dolayı doğabilecek olumsuzluklara karşı görev planlaması yapıldı.
ZONGULDAK’DA BİR GÜN TATİL
- Meteoroloji kar yağışının çarşamba günü İstanbul’u terk edeceğini duyurdu. Uzmanlar beklenen kar yağışının şiddetini “İstanbul kara gömülecek” sözleriyle anlatıyor. Hatta 1987 yılındaki meşhur kar yağışını hatırlatanlar da var. Bununla birlikte Zonguldak’tan da yılın ilk kar tatili haberi geldi. İlde yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi.