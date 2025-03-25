‘Kara Kış’ dizisinin Erzurum çekimleri tarihi lisede

TRT’nin dijital platformu tabii’nin yeni orijinal dizisi “Kara Kış”ın Erzurum’daki çekimleri, 136 yıllık tarihi lisede devam ediyor. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Hande Doğandemir’in yer aldığı “Kara Kış”, Erzincan’da 1939’da meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından genç Savcı Yusuf İzzet Akçal’ın cezaevindeki mahkumlarla enkazda kalan insanları kurtarma çabasını anlatıyor. İstanbul’un ardından çekimlerine Erzurum’da devam edilen yapıma, 136 yıllık tarihi Erzurum Lisesi ev sahipliği yapıyor. Yapımda savcı Akçal’ın eşini canlandıran başrol oyuncusu Hande Doğandemir, “Bu hikayeyi duymamıştım. Çok özel bir hikâyenin içinde olmak benim için çok heyecan verici. Dijital platformlar, çok farklı hikayeleri anlatmak için hepimizin önünü açtı. Coğrafyamızın gerçekten çok kıymetli hikayeleri var, onlardan birine yer açtıkları için çok mutlu oldum. Umarım hakkını veririz ve seyirciyle en kısa sürede buluşur, heyecanla bekliyorum” diye konuştu.