Kara teslim olduk: Yollar kapandı 57 ilde eğitime ara verildi

Ülke genelinde kar yağışı etkili oluyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz’de karı yağışı dolayısıyla vatandaşlar trafikte zor anlar yaşadı.

Bolu’da Doğu Gişeleri ile Yeniçağa arasında yoğun kar yağışı ile buzlanma sonrası çok sayıda TIR kaydı. Kayan TIR’lar Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönünü ulaşıma kapattı. Elazığ’da ise yoğun kar yağışının ardından ağır tonajlı araçların çevre illere geçişi bir süre yasaklanırken Gaziantep’te de kar tüm şehri etkisi altına aldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep karayolunda binlerce kişi araçlarıyla mahsur kaldı. Vatandaşların yardımında devlet koştu. Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

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Gaziantep Valisi Davut Gül

MAHSUR KALAN 2 BİN KİŞİ KURTARILDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda mahsur kalan 2 bin kişinin kurtarıldığını bildirdi. Vali Gül, yaptığı açıklamada, önceki geceden beri otoyolun kapalı olduğunu hatırlattı. Hasta ve tedaviye ihtiyacı olan vatandaşların kurtarılmasında ekiplerin öncelikli olarak görev yaptığını anlatan Gül, “Otoyol kapalı. Acil hasta olanları buna benzer tedavi ihtiyacı olanları, sağlık görevlileri merkezlere ulaştırıyor. Yani tedaviye ihtiyacı olup da sağlık merkezine ulaşamayan kimse yok. 900 araç halen mahsur” dedi.

Nurdağı mevkisinde kar nkalınlığı yarım metreyi ngeçerken, kapanan yolda naraç kuyruğu havadan ndronla görüntülendi.

7 BİN KİŞİYE KUMANYA

Gece boyunca otoyoldaki 7 bin kişiye kumanya dağıtıldığını dile getiren Gül, şöyle konuştu: “Kar kalınlığı 45-50 santimetre. Otoyoldaki temel neden tır kazaları. Ekiplerimiz kazaya karışan tırları tek tek çekmeye çalışıyor. Karayollarının yanı sıra tüm kamu kurumlarının yanı sıra da özel sektörden temin ettiğimiz iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer tipi de var. Bu da çalışma şartlarını daha da zorlaştırıyor. Gündüz gözüyle biraz daha rahat hareket edilir diye düşünüyoruz. Şu an için otoyoldaki 2 bin kişi kurtarıldı.”

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Vali Gül, vatandaşları araç kullanmamaya davet ederek, yollarda oluşacak araç trafiğinin ekiplerin çalışmasını daha da zorlaştırdığını sözlerine ekledi.

Ekipler yolda kalanlara kumanya dağıttı.

54 YIL SONRA EN YOĞUN KAR YAĞIŞI

En son 1968 yılında 1 metre kar kalınlığı ölçülen kent merkezinde, 54 yıl sonra kar kalınlığı 49 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metre olarak ölçüldü. Gaziantep Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Gaziantep’te önceki gün başlayan kar yağışının kent merkezinde 49 santimetre olarak ölçüldüğünü açıkladı.

Yetkililer, son olarak 1968 yılında yoğun kar yağan kentte, o tarihten bu yana en fazla yağışın düştüğünü söyledi. Kentte son olarak 2016 yılında 33 santim kar yağmıştı.

SAATLERCE YÜRÜMEK ZORUNDA KALDILAR

Kentte önceki akşam saatlerinde mesai bitiminde yollar tamamen kilitlendi. Yolları kapatan kar nedeniyle yolcu otobüsleri, minibüsleri ve tramvaylarında aralarında bulunduğu binlerce araç yollarda kaldı. Araçlarda bulunan on binlerce kişi ise çok kısa mesafelere bile araçlarla yaptıkları saatler süren yolculuğun ardından yine saatlerce yol yürüyerek, ulaşabildi.

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KÖYLERLE BAĞLANTI KESİLDİ

Kilis-Gaziantep kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Elazığ, Bingöl ve Şırnak’ta ise yoğun kar yağışı nedeniyle 830 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzincan ve Tunceli’de de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 1972 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Hatay’da da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebi ile Antakya-İskenderun kara yolu ulaşıma kapandı. Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Bahçe ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kapanan yolda bekleyen sürücüler, ilçedeki misafirhane, otel ve yurtlara yerleştirildi.

19 saatlik bekleyiş

Nurdağı mevkiinde kar kalınlığı yarım metreyi geçerken, kapanan yolda araç kuyruğu havadan dronla görüntülendi. Ağrı’da öğretmenlik yapan Sevda- Ünal Bozkurt çifti de memleketleri Antalya’ya gitmek üzere önceki gün yola çıktıklarını ve TAG otoyolunda 19 saattir beklediklerini söyledi. Öte yandan bölgede mahsur kalanlara ulaşabilen polis ekipleri, hazırlanan sandviçleri dağıtırken, iş makineleriyle de kapalı yolların açılması için yoğun mesai yürütülüyor.

MSB iki helikopter gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı, kar nedeniyle kapanan Adana- Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlar için sıhhi tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımı ulaştırılması için 2 helikopter görevlendirildiğini bildirdi. Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 helikopterin görevlendirildiği ifade edildi. Ayrıca yolda mahsur kalan tırların kurtarılması için 2 çekici aracın da görevlendirildiği, bölgede destek çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

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AFAD teyakkuzda

AFAD ekipleri ülke genelinde kar ve olumsuz hava koşullarıyla mücadele için teyakkuz halinde. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durumlar Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ülke genelinde aşırı kar yağışları nedeniyle bazı illerde ulaşımda aksamalar ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluk yaşandığı, vatandaşlara yardım ulaştırılması ve kapalı yolların açılması amacıyla çalışmaların önceki geceden bu yana aralıksız devam ettiği bildirildi. AFAD’tan yapılan açıklamada, Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl ve Osmaniye’de aşırı kar yağışının etkili olduğu hatırlatıldı. Karayolları, jandarma, belediyeler, il özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ekiplerinin çalışmalarının AFAD koordinasyonunda önceki geceden bu yana aralıksız devam ettiği belirtildi.

Hakkari’de 40 öğrenci kurtarıldı

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitim gören 40 öğrenci, kar ve tipi nedeniyle köy yolu kapanınca içinde bulundukları servis araçlarında mahsur kaldı. Öğrenciler, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Hamile kadın için seferberlik

Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze 35 kilometre mesafedeki Dilimli köyü yolu ulaşıma kapandı. Köyde doğum sancısı başlayan 36 yaşındaki Özlem Yıldırak için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Hasta kadını evden alan sağlık çalışanları, 1 kilometrelik engebeli yolu geri yürüyerek Özlem Yıldırak’ı ambulansa ulaştırdı. Yıldırak’ın durumu iyi.

İstanbul’a beyaz örtü

İstanbul’un iki yakasındaki bazı ilçelerde kar yağışı, önceki gece saatlerinde etkisini artırdı. Anadolu Yakası’nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal’da kar yağışı etkisini gösterdi. Avrupa Yakası’nda da Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar ve Güngören’de kar yağışı sürüyor. Bazı ana arterlerde, yağışın olduğu bölgelerdeki yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.

55 ilde eğitime ara verildi.

Eğitime 1 günlük ara

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle 57 ilde eğitime ara verildi. Malatya, Bolu, Elazığ, Bingöl, Uşak, Aksaray, Maraş, Kastamonu, Gaziantep, Karaman, Konya, Tunceli, Kilis, Osmaniye, Bayburt, Sivas, Nevşehir, Tokat, Gümüşhane, Kütahya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Rize, Çankırı, Ordu, Sakarya, Giresun, Adana, Kayseri, Erzurum, Erzincan, Karabük, Mersin, Bitlis, Düzce, Denizli, Hatay, Sinop, Bursa, Samsun, Artvin, Zonguldak, Muş, Tokat, Mardin, Kars, Iğdır, Yozgat, Afyonkarahisar, Niğde, Burdur, Balıkesir, Siirt, Şırnak ve Batman valilikleri eğitime ara verdiklerini açıkladı.

Karadeniz’de kar esareti

Trabzon’da 97 mahalle, Giresun’da 492, Gümüşhane’de 267, Rize’de 239, Artvin’de 73 köy olmak üzere toplam 1168 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor. Trabzon merkez ve ilçelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu 97 köy yolu ulaşıma kapandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Bayburt ve Ordu’da karla mücadele çalışmaları sürüyor.

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Ağır tonajlı araçlara izin yok

Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Kar yağışı, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda tipi şeklinde etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 60 santimetreyi geçtiği bölgede, bazı araçların yolda kalması nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanıyor. Anadolu Otoyolu’nda ise ağır tonajlı araçların kontrollü geçişi sağlanıyor. Trafik polisleri de sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyarıyor.

Mardin'deki zincirleme kazada 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Mardin’de 8 araç birbirine girdi

Mardin’de 8 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun kırsal Eymirli Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 tır, 1 yolcu otobüsü, ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

BOTAŞ’ta korkutan yangın

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde BOTAŞ’a ait petrol boru hattında yangın çıktı. Meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangınla ilgili BOTAŞ’tan açıklama geldi. Açıklamada, Pazarcık İlçesi Narlı Mahallesi’ndeki BOTAŞ petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının tamamen söndürüldüğü ve soğutma işlemlerinin yapıldığı ifade edildi.

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GÜNDEM Meteorolojiden tüm yurdu etkisi altına alacak yeni kar yağışı uyarısı

GÜNDEM Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle il dışına araç çıkışı durduruldu