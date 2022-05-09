“Karabağ’ın Miras”ı tablolarda

Azerbaycanlı sanatçı Nigar Helmi Abbasbayli’nin “Karabağ’ın Mirası” isimli Azerbaycan halkının tarihi zaferine ithaf ettiği kişisel resim sergisi 12 Mayıs’ta İstanbul AKM’de açılıyor. Abbasbayli, Karabağ Mirası kapsamında “Miras” markasının eserlerinden özel bir seçkiyle çeşitli resim türlerinde denemeler yaptığı yeni bir resim sergisine imza atıyor. Sanatçının Karabağ’a ithaf ettiği eserler arasında “Govhar Ağa Camii”, “Bülbül Evi Harabeleri”, “Panakh Ali Han Sarayı Harabeleri” ve “Varazgun Tapınağı” yer alıyor. Tablolarda, Karabağ’ın uçsuz bucaksız semalarının yürek parçalayan yıkıntıları izleyicilere sunuluyor.
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