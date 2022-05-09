Hayat Karabağın Mirası tablolarda
KÜLTÜR SANAT

“Karabağ’ın Miras”ı tablolarda

Azerbaycanlı sanatçı Nigar Helmi Abbasbayli’nin “Karabağ’ın Mirası” isimli Azerbaycan halkının tarihi zaferine ithaf ettiği kişisel resim sergisi 12 Mayıs’ta İstanbul AKM’de açılıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
“Karabağ’ın Miras”ı tablolarda
Karabağ'ın Mirası

Azerbaycanlı sanatçı Nigar Helmi Abbasbayli’nin “Karabağ’ın Mirası” isimli Azerbaycan halkının tarihi zaferine ithaf ettiği kişisel resim sergisi 12 Mayıs’ta İstanbul AKM’de açılıyor. Abbasbayli, Karabağ Mirası kapsamında “Miras” markasının eserlerinden özel bir seçkiyle çeşitli resim türlerinde denemeler yaptığı yeni bir resim sergisine imza atıyor. Sanatçının Karabağ’a ithaf ettiği eserler arasında “Govhar Ağa Camii”, “Bülbül Evi Harabeleri”, “Panakh Ali Han Sarayı Harabeleri” ve “Varazgun Tapınağı” yer alıyor. Tablolarda, Karabağ’ın uçsuz bucaksız semalarının yürek parçalayan yıkıntıları izleyicilere sunuluyor.

Derbide kazanan çıkmadı

Derbide kazanan çıkmadı

​Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Tabakları görünce çok şaşırdılar

Tabakları görünce
çok şaşırdılar

​Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere Anneler Günü sürprizi.
İsmail Çataklı Türkiyedeki yabancı sayısını açıkladı: Amaç algı oluşturmak

Renk değiştiren Selfie canavarı

Renk değiştiren Selfie canavarı

​“İlk olan özellikleri ile V23 5G Türkiye'de!”

'Hiç ziyaretçim yok' deyip ağlayan Dürdane teyzeye ziyaretçi akını.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.