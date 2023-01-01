Karadeniz'in yüksek kesimleri kışın habercisi "vargit" çiçekleriyle süslendi

Türkiye'de yoğun olarak Trabzon, Giresun ve Artvin yaylalarında bulunan, halk arasında "mavi yıldız" ve "güz çiğdemi" gibi çeşitli adlarla da anılan acı çiğdemgiller familyasından vargit çiçekleri bölgede açmaya başladı.