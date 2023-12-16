Karadenizlilerden tepki geldi: Karalahanayı yedirmeyiz!

Karadenizliler, karalahana çorbasının dünya mutfağından otantik yemek tariflerinin yanı sıra yemek eleştirmenlerin incelemeleri ve yemekler hakkında araştırmaların da yer aldığı bir internet sitesinde yayımlanan (TasteAtlas) “dünyanın en kötü yemekleri” listesinde yedinci sırada gösterilmesi üzerine yöreye özgü yemeğe sahip çıktı. Ağustos 2023’te Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen karalahana çorbası, yöre mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Ordu Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Ünal Baz, sonucu asla kabul etmediklerini ifade ederek Baz, “En iyi yemek ya da en kötü yemek diye bir kavram yoktur. Özel yemek ya da en özel yemek vardır.” dedi. Aşçı Hasan Aktaş ise karalahana çorbasının restoranların ana menülerinde yer aldığına değinerek, “Pancar çorbasına müşteriler çok ilgi gösteriyor. Günde ortalama 250 kase çorba satışı yapıyoruz” diye konuştu.

Giresun merkezde 30 yıldır lokanta işleten Mehmet Yavuz, “Lokantamızda en çok sattığımız çeşit karalahana çorbasıdır. Karalahana çorbası hele ki mısır ekmeğinin yanında bambaşka bir ürünümüz, vazgeçilmez bir ürünümüz.” dedi. Yavuz’un birlikte çalıştığı eşi Arzu Yavuz ise “Bir gün karalahana çorbasını yapmasak, ‘Neden bugün yok?’ diye çok tepkiler de alıyorum.” dedi.





YANLIŞ YERDE YEMİŞTİR

Rize’de yöresel yemekler yapan lokantanın işletmecesi Ahmet Oflu, “Bu açıklama bize dokundu. Bunu nerede yedi? Yanlış yerlerde yemiş olabilir.” şeklinde konuştu. Trabzon’da ev yemeklerinin yapıldığı restoranın işletmecisi Nur Kadıoğlu Muhcu, karalahana çorbasının talep dolayısıyla her gün menüde yer aldığını söyledi. Müşterilerden Derya Kadıoğlu da karalahana çorbasını sürekli tükettiğini ifade etti. 16 yıldır aşçılık yapan Melahat Tiryaki ise turistlerin yöresel lezzetlerden karalahana çorbasını severek tükettiklerini anlattı.



