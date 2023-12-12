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Hayat

Karagöz Festivali başladı

Bu yıl Bursa’da gerçekleştirilecek 20. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali başladı.

04:00 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 01:24 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

16 Aralık’a kadar sürecek etkinlik Karagöz sanatı ve farklı kültürlere ait gölge ve kukla sanatlarını tanıtmak hedefiyle düzenleniyor. Festivale, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan’ın yanısıra ülkemizden 14 gölge ve kukla ekibi katılacak. 38 gösterim, üç atölye çalışmasına söyleşi ve sergi etkinlikleri eşlik edecek. Etkinlikler Tayyare Kültür Merkezi, Büyükşehir Belediyesi Oda Tiyatrosu, Şehir Kütüphanesi, Karagöz Müzesi, Downtown, Barış Manço Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahal’de gerçekleşecek. Tamamı ücretsiz olan etkinliklerin biletine, biletinial.com’dan ulaşılabilecek.



#Bursa
#Karagöz ve Hacivat
#Gösteri
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