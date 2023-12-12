Karagöz Festivali başladı

16 Aralık’a kadar sürecek etkinlik Karagöz sanatı ve farklı kültürlere ait gölge ve kukla sanatlarını tanıtmak hedefiyle düzenleniyor. Festivale, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan’ın yanısıra ülkemizden 14 gölge ve kukla ekibi katılacak. 38 gösterim, üç atölye çalışmasına söyleşi ve sergi etkinlikleri eşlik edecek. Etkinlikler Tayyare Kültür Merkezi, Büyükşehir Belediyesi Oda Tiyatrosu, Şehir Kütüphanesi, Karagöz Müzesi, Downtown, Barış Manço Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahal’de gerçekleşecek. Tamamı ücretsiz olan etkinliklerin biletine, biletinial.com’dan ulaşılabilecek.