Karagümrük uğurladı

İstanbul Fatih’te 12 Ekim’de yabancı uyruklu 8 kişinin saldırısına uğrayıp kalbi ve göğüs boşluğundan bıçaklanan İsmail Mert Bayar hayatını kaybetti. 16 yaşındaki gencin ölümü yaşadığı Karagümrük’ü yasa boğarken, tabuta sarılan aile yakınları uzun süre gözyaşı döktü.
EDİRNEKAPI’YA DEFNEDİLDİ
- U-19 Milli Takım forması da giyen genç için dün Mihrimah Sultan Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Arkadaşları Bayer’in tabutuna çok sevdiği Karagümrük ve Beşiktaş atkıları örttü. Genç İsmail Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verilirken, cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı. Acılı baba Cengiz Bayar taziyeleri kabul ederken, anne Nilgün Bayar’ın ise ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.