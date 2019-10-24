Hayat Karagümrük uğurladı
KÜLTÜR SANAT

Karagümrük uğurladı

Bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede günlerdir verdiği yaşam mücadelesini kaybeden genç futbolcu, son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Mert Bayar'ın cenaze töneni
İsmail Mert Bayar'ın cenaze töneni

İstanbul Fatih’te 12 Ekim’de yabancı uyruklu 8 kişinin saldırısına uğrayıp kalbi ve göğüs boşluğundan bıçaklanan İsmail Mert Bayar hayatını kaybetti. 16 yaşındaki gencin ölümü yaşadığı Karagümrük’ü yasa boğarken, tabuta sarılan aile yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

İsmail Mert Bayar

EDİRNEKAPI’YA DEFNEDİLDİ

  • U-19 Milli Takım forması da giyen genç için dün Mihrimah Sultan Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Arkadaşları Bayer’in tabutuna çok sevdiği Karagümrük ve Beşiktaş atkıları örttü. Genç İsmail Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verilirken, cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı. Acılı baba Cengiz Bayar taziyeleri kabul ederken, anne Nilgün Bayar’ın ise ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Genç milli futbolcunun öldürülmesine ilşkin yeni görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:30
Genç milli futbolcunun öldürülmesine ilşkin yeni görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da, yabancı uyruklu 8 kişinin bıçaklı saldırısında kalbinden ve göğüs boşluğundan bıçaklanarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede günlerdir verdiği yaşam mücadelesine yenik düşen 16 yaşındaki İsmail Mert Bayar, Karagümrük'teki cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Genç milli futbolcuyu bıçakla ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıdı.
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