Karaman’da köpek saldırısına uğrayan kadın öldü

Başıboş köpekler, etrafa tehlike saçmaya devam ediyor. Sokaklarda özgürce dolaşan köpekler kimi zaman çocukları kimi zamanda yaşlı vatandaşları hedef alıyor. Yaşanan olaylarda ciddi yaralanmaların yanı sıra ölümler de meydana geliyor... Karaman’da Kazımkarabekir ilçesine bağlı Sinci köyünde, sonu ölümle biten saldırılara bir yenisi daha eklendi.

65 yaşındaki Dudu Berk, saat 08.00 sıralarında evinin önünde ekmek kırıntıları yiyen köpeğin yanına yaklaşmasıyla saldırıya uğradı.

Köpeği tüfekle vurdu

Yaşlı kadın, köpek tarafından yere yatırıldı. Berk'in komşularından Ahmet Yeniel, olayı görünce taşla müdahale etmek istedi.

Yeniel köpeği uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olmayınca Olcay Berk'i aradı. Yeniel, Olcay Berk'in getirdiği tüfek ile köpeği vurarak etkisiz hale getirdi. Birçok yerinden ısırılan Berk, kanlar içinde yerde kaldı.

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Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Berk, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Ahmet Yeniel, olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Ben ekin ekmeden geliyordum. Sağ tarafıma baktığımda köpeği gördüm. Köpek kadını yere yatırmıştı, ben motorla yanaştım oraya köpeğe taş vurmaya çalıştım. Motorun üzerine çıktım, bu arada kadın zaten ölmüş. Olcay Berk’i aradım. Silah getir uzaklaştıralım diye. Silahla köpeği vurarak etkisiz hale getirdik."

Köpeğin sahibi aranıyor

Berk'in cansız bedeni, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ölü köpek ise kuduz olup olmadığının tespiti için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürüldü. Jandarma, köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.