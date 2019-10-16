Hayat Karate 34 Temiz Çevre Hareketi ile sezonu açtı
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Karate 34 'Temiz Çevre Hareketi' ile sezonu açtı

İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonunda düzenlenen Karate 34 Süper Ligi 2019-2020 “Temiz Çevre Hareketi” sezonu ilk etabı müsabakaları 83 kulüpten 1152 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kürsüye çıkma başarısını gösteren sporcular.
Kürsüye çıkma başarısını gösteren sporcular.

Karate 34 Süper Ligi 2019-2020 “Temiz Çevre Hareketi” sezonu ilk etabı müsabakaları 83 kulüpten 1152 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar büyük heyecan ve çekişmelere sahne oldu.

Cumartesi günü minik sporcular kata ve kumite branşlarında performanslarını sergilediler. Küçüklerin büyük mücadeleleri veliler ve seyirciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Pazar günü yapılan ümit, genç ve 21 müsabakalarında, gençler göz dolduran performansları ile gelecek için umut oldular.

Mücadeleler sonunda her yaş ve kilo kategorisinde kürsüye çıkma başarısını gösteren sporcular madalyalarını göğüslerine taktılar.

Her sene farklı tema

Karate 34 Süper Lig Organizasyon sorumlusu ve İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Hüseyin Akdemir yaptığı açıklamada “İstanbul Karatesi ülkemizin lokomotifi konumundadır. Bu sene beşincisini düzenlediğimiz Karate 34 Süper Ligi bu lokomotifin sadece bir vagonu. Ligimizde her yıl farklı bir tema işleyerek gençlerimizin bilinçlenmesine katkı sağlayacak sosyal projeler geliştiriyoruz. Bu nedenle bu sezonun ismini “Temiz Çevre Hareketi” olarak belirledik. Bu anlamda her etapta değişik etkinlikler planladık. Bu ilk etapta katılımcılarımız gönüllü çevreci olan katılımcılarımız rozetlerini takdim ettik.

Sadece sportif değil kültürel anlamda da gençlerimize katkı sunuyoruz. Bu nedenle diyorum ki; gelin hep birlik olalım, geleceğimize sahip çıkalım ve gençlerimizi başarıya taşıyalım.

Ayrıca bize faaliyetlerimizde her daim destek olan İl Temsilcimiz Cengiz Sanin’e, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan’a şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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