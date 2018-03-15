HayatKardeşi doğmadan TÜRKÖK ile hayata tutundu
GENEL SAĞLIK

İlik kanseri nedir İlik kanseri tedavisi Kordon kanı ne işe yarar

Kardeşi doğmadan TÜRKÖK ile hayata tutundu

Kordon kanından nakille hayata tutunmak için kardeşinin doğmasını bekleyen 9 yaşındaki Batuhan Ağcık'a, TÜRKÖK'ten çıkan ilik nakledildi.

Haber MerkeziAA
Nakilden sonra ​kendisini iyi hisseden Batuhan, kardeşiyle moral buluyor.
Nakilden sonra ​kendisini iyi hisseden Batuhan, kardeşiyle moral buluyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde karın ağrısı, mide bulantısı ve kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede, lenfoma teşhisi konulan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Batuhan Ağcık'a çeşitli tedaviler uygulandı.

Doktorlar, Manisa ve İzmir'de 6 ay ışın terapisi ve kemoterapi almasına rağmen hastalığı ilerleyen Batuhan'ın ailesine, kordon kanından nakil için bebek planlamasını önerdi.

Kardeşinin dünyaya gelmesini beklerken durumu ağırlaşan Batuhan, İzmir'den Antalya'ya sevk edilerek, özel bir hastanede, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon (TÜRKÖK) Merkezince bulunan ilikle tedavi oldu.

Batuhan'ın hastanede tedavisi sürerken, yaklaşık bir ay sonra kardeşi dünyaya geldi. Kardeşine "Berk Kayra" adını veren Batuhan, kardeş sevinciyle moral buldu.

Batuhan: Onkoloji doktoru olup, insanları iyileştirmek istiyorum

Batuhan, nakilden sonra kendisini iyi hissettiğini, derisinin yenilenmeye başladığını, kemiklerinin güçlendiğini söyledi.

Onkoloji servisinde nakil bekleyen arkadaşları için dua eden Batuhan, "Kemoterapiden sonra doktor olmaya karar verdim çünkü herkesin şifa görmesini istiyorum. Onkoloji doktoru olup, insanları iyileştirmek istiyorum." diye konuştu.

Minik kardeşiyle moral bulan Ağcık, "Kardeşim mutluluğumuz oldu. Onunla çok güzel vakit geçiriyorum" dedi.

Prof. Dr. Yeşilipek: Aile dışından olduğu için daha sağlıklı

Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Akif Yeşilipek ise operasyonun başarılı geçtiğini belirterek, TÜRKÖK sayesinde ilik bulunduğunu, aile dışından olduğu için de daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Yeşilipek, "Aile bebek bekliyordu ancak hastanın doğumu bekleyecek zamanı kalmamıştı. Çıkan iliği naklettik." dedi.

Ailenin maddi durumu iyi olmadığı için doğumu ücretsiz gerçekleştiren hastanenin kadın doğum uzmanı Ertuğrul Aktaş da yeni doğan çocukta bir rahatsızlık olması halinde kullanılmak üzere kordon kanını sakladıklarını kaydetti.

Meme kanseri tedavisinde nano teknolojisi
HAYAT
Meme kanseri tedavisinde nano teknolojisi

Yerli ilaç sanayisinin önü kesilemez
HAYAT
Yerli ilaç sanayisinin önü kesilemez

Çin'de 'yapay kalp' geliştirildi
HAYAT
Çin'de 'yapay kalp' geliştirildi

ABD: YPG/PKK'dan boşalan alanlara takviye yaptık
Dünya

ABD: YPG/PKK'dan boşalan alanlara takviye yaptık

ABD, Suriye'nin doğusunda işbirliği yaptığı PKK/PYD'li teröristlerin bir bölümünün Afrin'e gitmesi üzerine, Suriye'nin güneyine askeri takviye yaptıklarını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı sonrası çok sayıda DEAŞ ve PKK'lı teröristin Afrin'e gönderildiği ortaya çıkmıştı.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi taraftarlardan sürpriz görüşme
Spor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi taraftarlardan sürpriz görüşme

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi ezeli rakiplerin taraftarları bir yemek organizasyonunda buluştu. Galatasaray taraftar grubu ‘UltrAslan’ ve Fenerbahçe taraftar grubu olan ‘Genç Fenerbahçeliler’ Bahçelievler’de bir restorantta düzenlenen yemekte bir araya geldi.
Nişasta bazlı şeker kotası yüzde 5'e düşürüldü
Hayat

Nişasta bazlı şeker kotası yüzde 5'e düşürüldü

TBMM'de Nişasta bazlı şeker kotası yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine ilişkin önerge kabul edildi. Önerge Cumhurbaşkanı’nın onaylanması ve Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra yürürlüğe girecek.
30 bin sivil Afrin'den ayrıldı
Dünya

30 bin sivil Afrin'den ayrıldı

Afrin'de terör örgütü PKK'nın kontrolündeki bölgelerden son 24 saat içerisinde 30 bin sivilin ayrıldı.
14 Mart Çarşamba reyting sonuçları: Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu?
Hayat

14 Mart Çarşamba reyting sonuçları: Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu?

14 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Sen Anlat Karadeniz, Total grubunda birinci olurken Diriliş Ertuğrul AB ve ABC1’de birinci oldu ve en yakın rakibi Sen Anlat Karadeniz’e fark attı. İşte 14 Mart Çarşamba reyting sonuçları...

KAPAT

YUKARI