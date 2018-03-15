HayatMeme kanseri tedavisinde nano teknolojisi
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Meme kanseri tedavisinde nano teknolojisi

Çinli bilim adamları, ileri evre meme kanserinin tedavisi için biyonik nanocihazlar geliştirdi.

Haber MerkeziAA
İleri evre meme kanserli farelerde denenen cihaz, tümörleri yüzde 98,2 oranında temizledi.
İleri evre meme kanserli farelerde denenen cihaz, tümörleri yüzde 98,2 oranında temizledi.

Çinli bilim adamları, ileri evre meme kanserinin tedavisi için biyonik nanocihazlar geliştirdi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Bilimleri Akademisine bağlı Şanghay Tıbbi Malzeme Enstitüsünce, vücudun içine yerleştirilebilen kırmızı kan hücresi ile kaplı biyonik nanocihaza rHS-DTX adı verildi.

İleri evre meme kanserli farelerde denenen cihaz, tümörleri yüzde 98,2 oranında temizledi. Farelerin organlarında ve kan hücrelerinde daha sonra yapılan incelemede zehirlenme olmadığı gözlemlendi.

Çalışma "Advanced Functional Materials" dergisinde yayımlandı.

Çin’de son zamanlarda nano teknolojinin tıpta kullanımına yönelik çalışmalar yoğunlaştı. İki hafta önce de Çin Ulusal Nanobilim ve Teknoloji Merkezinin (NCNST) 5 yılda geliştirdiği DNA nanorobotlarının kanserin tedavisinde başarılı olduğu açıklanmıştı.

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