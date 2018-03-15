HayatYerli ilaç sanayisinin önü kesilemez
GENEL SAĞLIK

Erdoğan'dan yerli ilaç açıklaması

Yerli ilaç sanayisinin önü kesilemez

Sağlık alanında kapsamlı bir millileşme ve yerlileşme hamlesi gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan “Türkiye yerli ilaç sanayinin önünün kesilmesi pahasına küresel ilaç sektörünün önünü açarak milyarlarca dolarını havaya savuracak bir ülke değildir” dedi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Yeni Şafak, yerli ilaç sanayisinin yaşadığı sıkıntıları ve çözüm önerilerini kapsamlı bir yazı dizisi ile ortaya koymuştu.
Yeni Şafak, yerli ilaç sanayisinin yaşadığı sıkıntıları ve çözüm önerilerini kapsamlı bir yazı dizisi ile ortaya koymuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde Tıp Bayramı dolayısıyla hekimleri kabul etti. Burada yaptığı konuşmada sağlık alanında ciddi bir millileşme ve yerlileşme hamlesi başlatılması gerektiğini ifade ederek yerli ilaç sanayisinin önemine vurgu yaptı. Sağlık çalışanlarına da yıpranma payı müjdesi veren Erdoğan satır başları ile şunları kaydetti: Her alanda olduğu gibi sağlıkla ilgili hususlarda da kapsamlı bir millileşme, yerlileşme hamlesi gerçekleştirmeliyiz.

KARA DELİĞE DÖNÜŞMESİN

Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi tarafından takip edilen sağlıkta yerli üretim konusunu önemsiyoruz. Bilhassa yerli ilaç ve plazma üretiminde atılan adımlar stratejiktir. Son zamanlarda atılan ve ilaçta yerlileşme anlayışımızla asla uyuşmayan birtakım adımların da en kısa sürede düzeltileceğini ümit ediyorum. Türkiye, yerli ilaç sanayinin önünün kesilmesi pahasına, küresel ilaç sektörünün önünü açarak milyarlarca dolarını havaya savuracak bir ülke değildir. İlaç meselesinin yerli bir karadeliğe dönüştürülmesine kesinlikle izin veremeyiz. Kurulumuzun da gayretleriyle bu konuda önümüzdeki dönemde çok önemli adımların atacağına inanıyorum.

YIPRANMA PAYI MÜJDESİ

İnşallah tüm sağlıkçılarımızın, özellikle de daha önce söylediğim yıpranma payı konusunu, Sayın Başbakanımızla da paylaştım. Bu konu da hükümetimizin şu anda programı içerisinde. Bir diğer konu da özellikle yine emeklilikle ilgili sorunların da yine bu paket içerisinde halli hususunu hükümetimiz masaya inşallah yatırmış vaziyette. Temenni ediyorum ki en kısa zamanda bunun da neticesini almış oluruz.

Yeni Şafak, yerli ilaç sanayisinin yaşadığı sıkıntıları ve çözüm önerilerini kapsamlı bir yazı dizisi ile ortaya koymuştu. Türkiye’de tekelleşme yolunu giden küresel firmaların, ruhsat oyunları ile yerli üreticileri nasıl saf dışı bıraktığını Türkiye gündemine taşımıştı.

'İlaç meselesinin kara deliğe dönüşmesine izin veremeyiz'
OYNAT01:40
'İlaç meselesinin kara deliğe dönüşmesine izin veremeyiz'
14 Mart Tıp Bayramı programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık alanında yerli üretime verdiği önemi yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İlaç meselesinin yerli bir kara deliğe dönüşmesine izin veremeyiz' şeklinde konuştu.
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