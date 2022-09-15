Kare kare geleneksel sanatlar

Türkiye’nin somut olmayan kültür mirasını daha da görünür kılmak ve eşsiz görsellerle belgelemek üzere düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Türk Kültürü Mirası Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından gerçekleştirilen yarışmaya 172 sanatçı, toplam 462 fotoğrafla başvurdu. Derlendirmeler sonucunda 50 fotoğrafın ödül almasına karar verildi.

SERGİLERDE YER ALACAK

Ödüle layık görülen ilk 25 yarışmacının içinde Alev Tarıkoruk ‘Son Yatık Ustası’, Çiğdem Sorgut ‘Ekmek Fırını’, Hakan Muallim ‘Tahta Oyma’, Neşe Arı ‘Pekmez Yapımı’, Münevver Ulusoy ‘Demirci Ustası’ gibi isimler yer alıyor. Fotoğraf yarışmasında ilk 25’e giren yarışmacılar ayrı ayrı 2 bin lira, sonraki 25’e giren yarışmacılar ise 500 lira para ödülü alacak. Fotoğraflar gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetlerinde kullanılarak çeşitli sergilerde yer alacak. -