Kargo 16 yıl sonra sahnede

Koray Candemir, Selim Öztürk, Serkan Çeliköz, Mehmet Şenol Şişli ve Burak Karataş, “Kargo Yarına Kalan Şarkılar” saygı albümü kapsamında 10 konserlik bir seri yapacak.Grup, unutulmaz 20 şarkısının 23 farklı sanatçı tarafından icra edildiği albüm sayesinde uzun yıllar sonra dinleyicisiyle sahnede buluşacak. Konserlerden ilki 18 Mayıs cumartesi günü Ankara CerModern’de olacak.Kargo, 1 Haziran’da İstanbul Maximum Uniq Açıkhava’da, 2 Haziran’da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Diğer konserler ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.