Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Kariye Camiinde ilk cuma heyecanı Minber kuruldu
AKTÜEL

Kariye Camii’nde ilk cuma heyecanı: Minber kuruldu

Kariye Camii’nde ilk cuma heyecanı: Minber kuruldu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden ibadete açılan Kariye camide hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Halıların serildiği camide, ayakkabılıklar da yerleştirildi. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Kariye Camii'ne minber getirildi. Çalışmalar geç saate kadar sürdü.

Haber Merkezi AA
Kariye camide hazırlıklar neredeyse tamamlandı.
Kariye camide hazırlıklar neredeyse tamamlandı.

Ayasofya Camii’nin açılmasının ardından, İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir diğer önemli ibadethane olan ve 75 yıl önce Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen Kariye Camii, 21 Ağustos 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ibadete açılmıştı.

Kariye de artık cami: 75 yıllık esaret bitti ve Kariye Camii ibadete açıldı
HAYAT
Kariye de artık cami: 75 yıllık esaret bitti ve Kariye Camii ibadete açıldı

Restorasyon işlemlerinin henüz devam ettiği Kariye Camii'nin, çalışmalar bitene kadar müze olarak faaliyet göstereceği, restorasyonun ardından cami olarak işlevini sürdüreceği öğrenildi.

Halıların serildiği camide, ayakkabılıklar da yerleştirildi.

İLK CUMA İÇİN SON HAZIRLIKLAR

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Kariye Camii'ne minber getirildi.

İbadet sırasında üzerinde hutbe okunması için kullanılan minber, geleneksel olarak sağ tarafa konuldu.

Kariye kararı Külliye’de
GÜNDEM
Kariye kararı Külliye’de

İmamın cemaate yüksek bir yerden hitap edebilmesini sağlayan minberin yapının koyu renkleriyle uyumlu olarak tasarlandığı görüldü.

Dün caminin halıları da serildi ve ayakkabılıklar da yerini aldı. Çalışmaların gece geç saatlere kadar sürdüğü belirtildi.

Kariye Cami

ATİK ALİ PAŞA ÇEVİRDİ

6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511'de Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek “Atik Ali Paşa Camii” veya “Kariye Camii” olarak anılmaya başlamıştı.

Abone Ol Google News
CHPde koronavirüs vakaları artınca Genel Merkez personelinin evden çalışması kararlaştırıldı

CHP'de koronavirüs vakaları artınca Genel Merkez personelinin evden çalışması kararlaştırıldı
Ders saatleri belli oldu

Ders saatleri belli oldu

​Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması.
Gerçeklerden kopukhukuki dayanaktan yoksun

Gerçeklerden kopuk
hukuki dayanaktan yoksun

​Türkiye'den AB'nin Doğu Akdeniz bildirisine sert tepki.
Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tutuklanmadım görevimin başındayım

Tecavüzle suçlanan CHP'li belediye başkanı konuştu.

Çevrecinin acı sonu

Çevrecinin acı sonu

​Araştırmaya gittiği yerliler okla öldürdü.

Cüneyt Arkın da<br>yeni akıma uydu

Cüneyt Arkın da
yeni akıma uydu

​Büyük ustanın 51 yıl öncesi ve sonrası...

​Operasyonların perde arkasındaki gizli kahraman.

​Türkiye'nin Karadeniz'den sonra yeni hedefi.
18 yıl sonra vahşeti adli tıp çözdü: Vahşi katilin yalanı ortaya çıktı
Gündem

18 yıl sonra vahşeti adli tıp çözdü: Vahşi katilin yalanı ortaya çıktı

Adana’da eşi evde olmadığı sırada Fadime Şafak'ın evine girip vahşice öldüren katil zanlısı 18 yıl sonra geçtiğimiz ay yakalanmıştı. Kadına cinsel istismarda bulunmak isterken öldüren katil zanlısının ifadesindeki “O bana saldırdı bağırdı bende susturmak için yastıkla ağzını kapatırken boğulmuş” yalanını adli tıbbın “Elle boğularak öldürülmüştür” raporu ortaya çıkardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı: Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı: Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 739. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Asırlar boyunca üç kıta, yedi iklime adaletle hükmeden bir medeniyete sahip olmak bizim için iftihar vesilesidir. Bizler Anadolu'yu ilelebet vatan olarak muhafaza etme davasına sahip çıkmayı, bu ülkeyi barış ve esenlik içinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Trabzonzspor aradığı stoperi Meksika'da buldu: Carlos Salcedo
Spor

Trabzonzspor aradığı stoperi Meksika'da buldu: Carlos Salcedo

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili kulüp Meksika ekiplerinden Tigres forması giyen Carlos Salcedo için satın alma opsiyonlu transfer teklifinde bulundu. Başarılı stoper için önerilen satın alma bedeli sonrasında, Tigres yönetimi teklifi değerlendirmeye aldı. Peki Trabzonspor'un transfer etmek istediği Carlos Salcedo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor Carlos Salcedo haberlerinin detaylarını Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.