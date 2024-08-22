Kariye’de bilet dönemi başladı

Bayezid’in vezirlerinden Atik Ali Paşa’nın vakfı olan, 1945 yılında müzeye dönüştürülen Kariye Camii, 6 Mayıs’ta cami olarak ibadete açıldı. Yapı, pazartesi günü uygulamaya geçirilen “Koruma Amaçlı Ziyaretçi Yönetim Planı”yla yabancı ziyaretçiye ücretli oldu. Haftanın 6 günü hem ziyaret hem ibadet, cuma günleri ise sadece ibadet için açık olacak. Yapının müze kısmı 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilecek. Freskleri ve duvarlarındaki Bizans dönemi mozaikleriyle dikkat çeken camiyi akademisyen, yazar Doç. Dr. Wenji Cai ziyaret etti. Cai, “Ayasofya gibi, iyi korunmuş mozaikleri görebileceğiniz yerlerden biri de burası. Bu yüzden buradayız. Burası küçük ama çok beğendim. Her şey canlanmış gibi. Her şey çok özel, mozaiklerden yapıldığını gerçekten anlayamıyorsunuz” ifadelerini kullandı.