Kariye’de bilet dönemi başladı

Bayezid’in vezirlerinden Atik Ali Paşa’nın vakfı olan, 1945 yılında müzeye dönüştürülen Kariye Camii, 6 Mayıs’ta cami olarak ibadete açıldı. Yapı, pazartesi günü uygulamaya geçirilen “Koruma Amaçlı Ziyaretçi Yönetim Planı”yla yabancı ziyaretçiye ücretli oldu. Haftanın 6 günü hem ziyaret hem ibadet, cuma günleri ise sadece ibadet için açık olacak. Yapının müze kısmı 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilecek. Freskleri ve duvarlarındaki Bizans dönemi mozaikleriyle dikkat çeken camiyi akademisyen, yazar Doç. Dr. Wenji Cai ziyaret etti. Cai, “Ayasofya gibi, iyi korunmuş mozaikleri görebileceğiniz yerlerden biri de burası. Bu yüzden buradayız. Burası küçük ama çok beğendim. Her şey canlanmış gibi. Her şey çok özel, mozaiklerden yapıldığını gerçekten anlayamıyorsunuz” ifadelerini kullandı.
EŞSİZ BİR YAPI
Caminin yapısından çok etkilendiğini dile getiren İtalyan ziyaretçi Marlene Pan, “Mozaikler, gördüklerim içinde en iyilerinden. Ben İtalya’da, çok güzel mozaiklerin olduğu Ravenna’da yaşıyorum. Buradakilerin gerçekten çok etkileyici olduğunu söylemeliyim. Bu yüzden bu camiyi ziyaret etmekten mutluyum. Bunu birçok turiste tavsiye ederim” şeklinde konuştu. ABD’de tarih bölümünde eğitim gören ziyaretçilerden Emma Kang ise camiyi derste işlediklerini belirterek, “İslam ve Bizans tarihi dersleri aldım. Bu cami üniversitedeki ilk derslerimden birinde çalıştığımız yerlerden biriydi. Derslerde, restore edilen ve sonradan camiye dönüştürülen yerleri tartışıyorduk. Burası özellikle çok benzersizdi çünkü Hz. İsa ve mozaik tarihi olan yerlerden biri. Bu yüzden çok eşsiz” dedi.