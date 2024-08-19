Kariye’de koruma amaçlı yeni dönem

Tam 79 yıl sonra yeniden ibadete açılan Kariye Camii, yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle cuma günleri ziyarete kapalı tutulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle İstanbul'daki Kariye Camisi'nin cuma günleri ziyarete kapalı olacağını bildirdi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Kariye Camii'nde, çok yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle, bugün itibarıyla "Koruma Amaçlı Ziyaretçi Yönetim Planı" uygulamasına geçildiği belirtildi. Açıklamada, "Kariye Camisi, cuma günleri yalnızca ibadete açık olacak. Diğer günler, vakit namazlarından 15 dakika önce turistik ziyaret durdurulacak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve ibadet için gelen Müslüman yabancılar camiye ücretsiz girebilecek" bilgilerine yer verildi. 1945'te müzeye dönüştürülen, 1948'de de dönemin Müzeler İdaresine bağlanan Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami olmuş, 4 yıl süren restorasyon çalışmaları sonucunda da 6 Mayıs 2024’te yeniden ibadete açılmıştı.