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Hayat

Kariye’de koruma amaçlı yeni dönem

04:00 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:32 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Tam 79 yıl sonra yeniden ibadete açılan Kariye Camii, yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle cuma günleri ziyarete kapalı tutulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle İstanbul'daki Kariye Camisi'nin cuma günleri ziyarete kapalı olacağını bildirdi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Kariye Camii'nde, çok yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle, bugün itibarıyla "Koruma Amaçlı Ziyaretçi Yönetim Planı" uygulamasına geçildiği belirtildi. Açıklamada, "Kariye Camisi, cuma günleri yalnızca ibadete açık olacak. Diğer günler, vakit namazlarından 15 dakika önce turistik ziyaret durdurulacak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve ibadet için gelen Müslüman yabancılar camiye ücretsiz girebilecek" bilgilerine yer verildi. 1945'te müzeye dönüştürülen, 1948'de de dönemin Müzeler İdaresine bağlanan Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami olmuş, 4 yıl süren restorasyon çalışmaları sonucunda da 6 Mayıs 2024’te yeniden ibadete açılmıştı.


Albayrak Grubu’nun Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi: Kültür Yolu Festivali’nin Erzurum durağına misafir oldu

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir olmaya devam ediyor. Grup, bu yıl “Besmele-i Şerif” temasında hazırlanan geleneksel hat sergisini, Kültür Yolu Festivali’nin Erzurum durağında sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, geçtiğimiz haftalarda Festival’in Şanlıurfa, Samsun, Trabzon ve Van duraklarına misafir olmuştu. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, 17 Ağustos tarihinde, Erzurum Çifte Minareli Medrese’de sanatseverleri ağırladı.


#Aktüel
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