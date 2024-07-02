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Karkamış Antik Kenti'ne 'Göbeklitepe modeli'

Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan, Anadolu ve Mezopotamya bölgesinde yüzyıllarca hüküm süren Hititlerin, bölgedeki en önemli yönetim merkezi olan Karkamış Antik Kenti'ne yapılan koruyucu çatı tamamlandı.

11:35 - 2/07/2024 Salı
AA
Karkamış Antik Kenti
Karkamış Antik Kenti

Karkamış Antik Kenti'nde, İtalya'nın Bolonya Üniversitesinden Prof. Dr. Nicolo Marchetti'nin başkanlığında, İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Hasan Peker'in başkan yardımcılığında Türk-İtalyan işbirliğinde yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, SANKO Holding, İtalya Dışişleri Bakanlığının destek sağladığı kazılar, Karkamış tarihini detaylı şekilde aydınlatacak alanlarda yürütülüyor.

Antik kentte önceki dönemlerdeki kazılarda "Aşağı Saray Alanı"nın doğu kısmında "Mühür Evi" olarak adlandırılan idari yapıda Hitit idaresinin en yüksek görevlilerine ait 100'ün üzerinde baskılı kil mühür bulundu.

Özellikle kadınların devlet yönetiminde söz sahibi olduğuna işaret eden ve Anadolu'da ilk kez karşılaşıldığı belirtilen, bir çömlek üzerinde boyayla çizilmiş "Kentin İdarecisi, …patu" yazan Anadolu hiyeroglifine de ulaşıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, eserlerin gün yüzüne çıktığı ve ziyarete açık olan "Aşağı Saray Alanı"na çelikten çatı yaptı.

Yaklaşık 2 bin metrekare alanı kapsayan çelik çatının yapımı, eserlerin korunması amacıyla dışarıda tamamlandı ve çatı, parçalar halinde antik kente getirilerek monte edildi.

Kazık çakılmadan yapılan çatının, arkeoloji alanında dünyada sayılı büyüklükteki özgün koruyucu çalışmalardan olduğu belirtildi.

Koruma altına alınan bölgenin açılışının 6 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

"Ekoparkla ilgili çalışmalara başlayacağız"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açıklamada, Karkamış'ın çok eski bir tarihin taşıyıcısı olduğunu belirtti.

Antik yerin Suriye sınırında olduğunu anımsatan Şahin, "Bu antik kenti tamamlamak çok kolay olmadı ama biz şartlar ne olursa olsun güvenli bölgeyi tesis ettik. Antik kentin kazılarının restorasyonuna devam ettik." dedi.

Antik kentteki eserlerin muhafazası için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Restorasyon devam ederken bir yandan aynen Göbeklitepe'ye yapılan çalışma gibi büyük bir görsel şovla çıkan eserlerin muhafaza edildiği bir çatı sistemini çalıştık. Bu proje tamamen Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Ziyarete açtığımız 5. antik kentimize kavuşmuş olacağız. Hitit döneminin en güzel eserlerinin gösterildiği antik kentimizi tamamlamış olacağız. Bu, kültür turizmi açısından çok mühim. Karkamış'ın önünde büyük bir ekolojik alanı var. Burayla ilgili de çalışıyoruz. Çalışmalar tamamlandığı zaman arkasından ekoparkla ilgili çalışmalara başlayacağız ve bu da taçlandığı zaman herkes bu güzelliği görmek için Karkamış'a gidecek."
#Karkamış Antik Kenti
#İtalya
#Bolonya Üniversitesi
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