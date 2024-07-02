Karkamış Antik Kenti'ne 'Göbeklitepe modeli'

"Restorasyon devam ederken bir yandan aynen Göbeklitepe'ye yapılan çalışma gibi büyük bir görsel şovla çıkan eserlerin muhafaza edildiği bir çatı sistemini çalıştık. Bu proje tamamen Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Ziyarete açtığımız 5. antik kentimize kavuşmuş olacağız. Hitit döneminin en güzel eserlerinin gösterildiği antik kentimizi tamamlamış olacağız. Bu, kültür turizmi açısından çok mühim. Karkamış'ın önünde büyük bir ekolojik alanı var. Burayla ilgili de çalışıyoruz. Çalışmalar tamamlandığı zaman arkasından ekoparkla ilgili çalışmalara başlayacağız ve bu da taçlandığı zaman herkes bu güzelliği görmek için Karkamış'a gidecek."