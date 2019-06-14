Karneni getir kebabı kap

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde jest yaparak restoranlarında kadınları özel menü ile ağırlayan Nusret, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafı ile beraber bir duyuru yapıp 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nda 05-18 yaş arası herkese hamburger menünün bedava olacağını açıklayarak ikramda bulunmuştu.
Karneyi getiren çocuklara kebap hediye
Nusret Gökçe'nin yaptığı jest sonrası ünlü "Hasan Usta Kebap" mekanı sosyal medya hesabından karneyi alan çocuklara mutlu haberi verdi. Karne hediyesi niteliğindeki müjde için "Karneyi getir kebabı kap" sloganıyla tüm karne alan çocuklara ücretsiz kebap ikram edeceklerini duyurdu.