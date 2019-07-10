​Kars'ta çekilen Yolun Sonu filminin galası yapıldı

Yönetmenliğini ve başrölünü Karslı sinema sanatçısı Süleyman Karadağ'ın yaptığı Yolun Sonu filminin çekimleri tamamlandı. Filmde Kars Kalesi, Dereiçi, Ani Ören Yeri, Taş Köprü gibi tarihi mekanların yanında Aygır Gölü de yer aldı. 'Cemşit' karakterini Doğan Alibeyoğlu'nun canlandırdığı filmde Aytunç Özulus, Ceylan Osever, Sezgin Yıldız, Elif İren Gül, Salim Kadıcık, Karslı Ozan Arif Gülcani, Mehmet Nebioğlu gibi birçok Karslı oyuncu da yer aldı.

Vatan sevgisinin konu edildiği filmin şehir sinemasındaki galasına Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, Digor Belediye Başkanı Nebi Kerenciler, Dağpınar Belediye Başkanı Ömer Vargün, Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, İşadamı İsmail Medet Alibeyoğlu ve sinemaseverler katıldı.

Yolun Sonu filminin afişi.

Belgesel tadında film

Zor şartlara rağmen büyük bir başarı sağlamış olduklarını söyleyen Süleyman Karadağ, hemşehrilerinden destek istedi. Belediye başkanları ve kurum yöneticilerinden filmin izlettirilmesi için yeni projeleri hayata geçirmelerini beklediklerini ifade eden Karadağ, "Yolun Sonu, ne diye sorduklarında dedim ki filmden sonra söylesem olur mu? Şimdi söyleyeyim onu; yolun sonu güzeldir. Başkanlarımdan şunu isteyeceğim; diyeceğim ki sizden bir ricam var. İlçelerinizde haftanın birkaç günü 'Hadi bir filmi izleyelim' etkinliği adı altında proje başlatıp destek olurlarsa seviniriz. Çünkü filmde çok gizli bir belgesel vardı. Tarihimizden bahsedip eğitimin ne kadar önemli olduğunu söyledik. Son olarak da bir vatanın ana sevgisinden daha önemli olduğunu 'Şivan' karakteriyle vurguladık. Merak edenlere gelin beyaz perdede izleyin diyorum" diye konuştu.

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Filmi beğendiklerini söyleyen Karslılar, Süleyman Karadağ'ın daha büyük başarılara imza atacağına inandıklarını ifade etti.



