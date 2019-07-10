Hayat Karsta çekilen Yolun Sonu filminin galası yapıldı
KÜLTÜR SANAT

​Kars'ta çekilen Yolun Sonu filminin galası yapıldı

Kars'ta çekilen Yolun Sonu filminin galası yapıldı

Yolun Sonu filminin galası, çekimlerinin yapıldığı Kars'ta yapıldı. Vizyona giren filmi, Karslı sinemaseverlerle birlikte izleyen yönetmen ve oyuncu Süleyman Karadağ, galaya katılan belediye başkanlarından, 'Hadi bir film izleyelim' etkinliği düzenlemelerini istedi.

Haber Merkezi DHA
Yönetmenliğini ve başrölünü Karslı sinema sanatçısı Süleyman Karadağ'ın yaptığı Yolun Sonu filminin çekimleri tamamlandı
Yönetmenliğini ve başrölünü Karslı sinema sanatçısı Süleyman Karadağ'ın yaptığı Yolun Sonu filminin çekimleri tamamlandı

Yönetmenliğini ve başrölünü Karslı sinema sanatçısı Süleyman Karadağ'ın yaptığı Yolun Sonu filminin çekimleri tamamlandı. Filmde Kars Kalesi, Dereiçi, Ani Ören Yeri, Taş Köprü gibi tarihi mekanların yanında Aygır Gölü de yer aldı. 'Cemşit' karakterini Doğan Alibeyoğlu'nun canlandırdığı filmde Aytunç Özulus, Ceylan Osever, Sezgin Yıldız, Elif İren Gül, Salim Kadıcık, Karslı Ozan Arif Gülcani, Mehmet Nebioğlu gibi birçok Karslı oyuncu da yer aldı.

Vatan sevgisinin konu edildiği filmin şehir sinemasındaki galasına Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, Digor Belediye Başkanı Nebi Kerenciler, Dağpınar Belediye Başkanı Ömer Vargün, Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, İşadamı İsmail Medet Alibeyoğlu ve sinemaseverler katıldı.

Yolun Sonu filminin afişi.

Belgesel tadında film

Zor şartlara rağmen büyük bir başarı sağlamış olduklarını söyleyen Süleyman Karadağ, hemşehrilerinden destek istedi. Belediye başkanları ve kurum yöneticilerinden filmin izlettirilmesi için yeni projeleri hayata geçirmelerini beklediklerini ifade eden Karadağ, "Yolun Sonu, ne diye sorduklarında dedim ki filmden sonra söylesem olur mu? Şimdi söyleyeyim onu; yolun sonu güzeldir. Başkanlarımdan şunu isteyeceğim; diyeceğim ki sizden bir ricam var. İlçelerinizde haftanın birkaç günü 'Hadi bir filmi izleyelim' etkinliği adı altında proje başlatıp destek olurlarsa seviniriz. Çünkü filmde çok gizli bir belgesel vardı. Tarihimizden bahsedip eğitimin ne kadar önemli olduğunu söyledik. Son olarak da bir vatanın ana sevgisinden daha önemli olduğunu 'Şivan' karakteriyle vurguladık. Merak edenlere gelin beyaz perdede izleyin diyorum" diye konuştu.

REKLAM

Filmi beğendiklerini söyleyen Karslılar, Süleyman Karadağ'ın daha büyük başarılara imza atacağına inandıklarını ifade etti.
63 yıl önce keşfine katkı sağladığı anıtın kazısında işçi oldu
HAYAT
63 yıl önce keşfine katkı sağladığı anıtın kazısında işçi oldu

Titus Tüneli turist akınına uğruyor
HAYAT
Titus Tüneli turist akınına uğruyor
Hülagü örneği ile özeleştiri

Hülagü örneği ile özeleştiri

'Milletten kopmuşluğa sebep olan her türlü şeyi söküp atacağız'
Ankarada kritik toplantı

Ankara'da kritik toplantı

Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev'i kabul etti.
Caniler hapisten çıkamayacak

Caniler hapisten çıkamayacak

​Suriyeli anne ve bebeğini katletmişlerdi.
Dolarda<br>Powell etkisi

Dolarda
Powell etkisi

​FED'in faizleri indirme sinyali, doları 5.63'e geriletti.
Bu acıya<br>yürek dayanmaz!

Bu acıya
yürek dayanmaz!

Kapağı açık bırakılan kanalizasyona düşen çocuk öldü.
Manisa'da<br>katliam gibi kaza

Manisa'da
katliam gibi kaza

Otobüsle çarpışan panelvandaki 6 kişi hayatını kaybetti.
Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Cumhurbaşkanı müjdelemişti

Cumhurbaşkanı müjdelemişti

​Gelecek ayın sonunda tamamlanacak.

Türkiye'nin hakkıdır

Türkiye'nin hakkıdır

​Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimine ilişkin konuştu.
Faizi tek haneli<br>rakamlara indireceğiz

Faizi tek haneli
rakamlara indireceğiz

Cumhurbaşkanı Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulunda konuştu.
Trump için "beceriksiz" demişti

Trump için "beceriksiz" demişti

​İki ülke arasında krize yol açan Büyükelçi, istifa etti.
Bir ayda<br>üçüncü nöbet

Bir ayda
üçüncü nöbet

Merkel, tören sırasında titremeye başladı.
İhanet gecesinin<br>yeni görüntüleri

İhanet gecesinin
yeni görüntüleri

​15 Temmuz'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Sonuçları iyi olmayacak

Sonuçları iyi olmayacak

AK Parti Sözcüsü ​Çelik'ten Yunan Bakan'a sert tepki.
İsrail Türkiye'nin varlığından rahatsız

İsrail Türkiye'nin varlığından rahatsız

​Türkiye'nin son adımları İsrail'i telaşa düşürdü.
İstanbul<br>için saatli uyarı

İstanbul
için saatli uyarı

​İstanbul'da yola çıkacaklar için peş peş uyarılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.