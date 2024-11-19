Kartalkaya ve Kartepe yeni sezona hazır

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu Kartalkaya ve Kocaeli Kartepe kayak merkezlerinde kayak sezonu öncesinde pistlerin düzenlenmesi ve telesiyejlerin bakım çalışmaları ile otellerdeki hazırlıklar tamamlandı. Ankara ile İstanbul arasında yer alan, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon öncesi hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi.





TEK EKSİK KAR VE MİSAFİRLER

Merkezdeki toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistin düzenlemesi ile telesiyejlerin bakımı yapıldı. Toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otelin odalarında ve toplu yaşam alanlarında bakım, yenileme ve temizlik işlemleri gerçekleştirildi. Geçen yıl 15 Aralık'ta açılan sezonda konaklama ve günübirlik ziyaretçilerle yaklaşık 250 bin tatilciyi ağırlayan Kartalkaya Kayak Merkezi, yeni sezonda 250 binin üzerinde ziyaretçi çekmeyi hedefliyor. Ekim ayında iki kez etkili yağış görülen ancak beyaz örtünün kalıcı olmadığı 2 bin 200 metrede yer alan merkez, rezervasyonları almak ve kapılarını misafirlere açmak için kayak sezonu için yeterli seviyede kar yağışını bekliyor.





Halit Ergül

İYİ BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, Kartalkaya'da bulunan tüm otellerin yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak kar yağışını beklemeye başladığını söyledi. Kar yağdığı an sezonu açmak üzere hazırlık yaptıklarını anlatan Ergül, "İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Şu ana kadar 2 defa kar yağdı ama eridi. Üçüncü kar kalıcı olur diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.





GEÇEN YIL 250 BİN KİŞİ AĞIRLANDI

Ergül, hazırlıklar kapsamında telesiyejlerin bakımının bitirildiğini, merkezde bulunan otellerin de yenilikler yaparak yeni sezona en iyi şekilde hazırlandığını dile getirdi. Geçen sezon Kartalkaya'nın günübirlik ve konaklamalı yaklaşık

250 bin kişi tarafından ziyaret edildiğine değinen Ergül, bu yıl da en az geçen yılki kadar tatilci beklediklerini kaydetti.





HER TÜRLE AKTİVİTE VAR

Ergül, geçen yıllarda hayata geçirdikleri ortak pist uygulamasının bu sezon da devam edeceğini belirterek, "Zaten toplam uzunluğu 75 kilometre olan 25 pistimiz var. Snowparklarımız aktif olacak. Gençlerimizi, aksiyon sevenleri snowparkımıza bekliyoruz. Kartalkaya'da her türlü eğlence var. Farklı eğlence konseptleriyle ilgili hazırlıklar da yapıldı. Kar bekliyoruz" dedi.











