Karun Hazineleri ait olduğu yerde

25 yıl önce bugün Lidya Kralı Krezüs’ ait olduğu varsayılan ve çokluğundan dolayı Karun Hazineleri olarak bilinen hazineler Türkiye getirildi. Karun Hazineleri’nin başına gelenler, hazinenin değerinin ne kadar da paha biçilemez olduğunu gösteriyor. Uşak’ın Güre beldesi yakınlarındaki Tekin Köyü'nden bulunan Karun Hazineleri, 1965- 1968 yılları arasında çıkarılarak yasadışı yolla yurtdışına kaçırıldı ve New York Metropolitan Müzesi’ne satıldı. ABD’den tekrar geri alınıp ait oldukları Anadolu topraklarına 25 Eylül 1993 yılında kavuşan Karun Hazineleri’nin başından geçenler aksiyon filmlerini aratmayacak cinsten.

HAZİNE 3 KERE SOYULDU

Lidya döneminin en görkemli eserleri arasında yer alan bu hazine ilk olarak 1965 yılında Toptepe Tümülüsü’nde gerçekleşen soygunla çalındı. 5 kişilik grup tünel kazarak mezar odasına ulaştı ve burada buldukları eserleri dönemin parasıyla 65 bin Türk lirasına sattılar. İkinci soygun 1966 yılında İkiztepe Tümülüsü’nde 11 kişi tarafından gerçekleştirildi. Oda içerisindeki 150 parça önce saklandı. Daha sonra da 160 bin Türk lirasına satıldı. Güre'deki üçüncü soygun ise 1968 yılında Aktepe Tümülüsü’nde yapıldı. Bulunan resim ve kabartmalar 40 bin Türk lirasına elden çıkartıldı. Yaklaşık 450 parçadan oluşan Karun Hazinesi koleksiyonu, New York Metropolitan Müzesi’nde 1985 yılında sergilenmeye başladı.

GERİ ALMAK İÇİN 40 MİLYON DOLAR MASRAF

Dönemin kültür bakanlığının harekete geçmesi üzerine müzenin depolarında saklanan eserleri almak için 1987’de dava açıldı. Hukuki süreç yaklaşık 40 milyon dolarlık masrafa yol açsa da Karun Hazineleri, en sonunda Türkiye'ye geri getirildi. 1996'dan beri Uşak Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen Karun Hazinesi ait olduğu yere kavuşsa da bazı eserlerin macerası devam etti. Sergilenen parçalardan en önemlilerinden biri sayılan Kanatlı Denizatı Broşu, 2006 yılında sahtesiyle değiştirildi. 2012 yılında Almanya'da ortaya çıkan eser, Interpol aracılığı ile Türkiye'ye iade edildi. Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmeye başlayan eser, iki ay önce de Uşak'a getirildi.

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432 PARÇA SERGİLENİYOR

Karun Hazinesi, yapımı tamamlanan yeni Uşak Arkeoloji Müzesi'nde ziyarete açıldı. Müzenin ikinci katında oluşturulan özel alanda Kanatlı Denizatı Broşu'nun da yer aldığı 432 parça sergileniyor.

İnfografik: Tunç Çevik

Anadolu’da çok sık kullanılan “Karun kadar zengin” deyiminin dilimizde nasıl yer edindiği de böylece anlaşılıyor.

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