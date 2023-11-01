Karzı Hasen Vakfı'ndan anlamlı kampanya: Filistin ve Kudüs yararına bağış müzayedesi düzenlenecek

Karzı Hasen Vakfı İsrail’in Filistin’e yönelik sürdürmekte olduğu bombardıman neticesinde oluşan mağduriyetleri giderme adına müzayede düzenleyecek. 2 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de gerçekleşecek olan programa Bidsee üzerinden katılım sağlanabilecek.

Müzayede sayfasına giriş yapabilmek için ilk önce Bidsee uygulamasının indirilmesi gerekiyor. Uygulamayı aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz:

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alsay.bidseelive&pli=1

AppStore: https://apps.apple.com/tr/app/bidsee-online-m%C3%BCzayede/id1596030813?l=tr

🔴BidseeApp uygulaması üzerinden yapacağımız müzayedenin kayıt ve katılım linki aşağıdadır:

https://bidsee.live/stream/3301

Karzı Hasen Vakfı

Kelime manası “güzel borç” anlamına gelen ve Kur’ani bir terim olan “karz-ı hasen”, kişinin herhangi bir çıkar gözetmeden, karşılığını sadece Allah’tan bekleyerek verdiği borçtur. Bu anlayışla hareket eden Karz-ı Hasen Vakfı, evlenmek isteyen gençlere destek olmak amacıyla faizsiz ve geri ödeme imkanlarına uygun bir şekilde yardım ediyor.

HAYIRSEVERLER ONLINE MÜZAYEDE HEYECANI İLE EŞSİZ ESERLERE ULAŞIYOR

Daha önce online müzayede uygulaması Bidsee’de gerçekleşen bağış müzayedelerinde, eserler hayırseverlerle buluştu ve gelirleri çeşitli yardım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yerlerine ulaştı. Hayırseverler mobil cihazları üzerinden kolaylıkla müzayedelere katılabildiler.

Bidsee’de gerçekleşmiş müzayedelerden büyük etki oluşturan ve yüksek yardım rakamlarına ulaşan etkinlikler oldu. Depremzedelere yardım amacıyla gerçekleştirilen müzayedede, teklifler hiç durmadı, 3 saatte 2 milyonun üzerinde hasılat elde edildi.

BIDSEE NEDİR?

Bidsee hem satıcılar hem alıcılar için çok pratik ve gerçek müzayede deneyimi sunan bir mobil uygulamadır. Kullanıcılarına hem satıcı hem de teklif veren olma imkanı sağlıyor. Eser sahipleri, antikacılar ve satıcılar ileri tarihli olarak canlı yayın planlayabiliyor ya da anlık olarak müzayede başlatabiliyor. Kullanıcılar ise planlı yayınları takip edebiliyor, uygulamanın yayın bilgilendirmesi ile yayınlara katılabiliyor. Ayrıca uygulama, müzayedelere katılan kullanıcılara ücretsiz olarak sunuluyor.

Bidsee, senkronizasyon problemleri yaşamadan müzayede sürecinin yürütülmesini garanti ediyor. Otomatik yenilenen sayacı, kolayca kullanılabilen teklif özelliği ve kesintisiz deneyimi ile müzayedelerde heyecan hiç azalmıyor.

Bidsee ile müzayede deneyimi pratik, hızlı ve kolay erişilebilir.