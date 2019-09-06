Hayat Kastamonuda ilk kez görüldü Görenler fotoğrafını çekti
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Kastamonu haberleri: Abana'da görülen flamingo ilgi odağı oldu

Kastamonu'da ilk kez görüldü: Görenler fotoğrafını çekti

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da, kumsalda görülen flamingo ilgi odağı oldu.

Haber Merkezi AA
Flamingo
Flamingo

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da, kumsalda görülen flamingo ilgi odağı oldu.

Liman bölgesindeki sahilde gezinen flamingoyu gören vatandaşlar, cep telefonu ile görüntü alırken, fotoğrafçılar da uzun süre bölgede gözlem yaptı. Bir süre kumsalda dinlenen flamingo, daha sonra uçarak uzaklaştı.

Kuş fotoğrafçıları, flamingonun görüntülerini yakaladılar.

Bir ilke şahit oldular

Fotoğrafçı Mehmet Şenol, yaptığı açıklamada, yavru flamingoyu uzun süre gözlemleyerek fotoğrafladıklarını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Daha önce Doğu Karadeniz civarında görülen flamingoların, Kastamonu ve civar illerde herhangi bir kaydı bulunmuyordu ancak bugün kuş fotoğrafçıları olarak bir ilke şahit olduk. Göç yolundaki sürüsünden ayrıldığını ya da başka nedenlerle sürüsünden koptuğunu düşündüğümüz yavru flamingo, ziyaretiyle bizleri mutlu etti."

Göç yolundan ayrılmış olabilir

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma Görevlisi Abdullah Ugış ise flamingoların bazen dinlenme ve beslenme davranışları açısından göç yollarına yakın farklı alanlardan uçmayı tercih edebildiğini söyledi.

Göçer türlerin mutlaka aynı rotayı takip edeceği konusunda net bir bilgi olmadığını dile getiren Ugış, "Abana'da görülen ve bir ilk olarak kaydı yapılan flamingonun muhtemelen Samsun üzerindeki göç yolundan ayrılarak bölgemize geldiğini düşünüyoruz" dedi.

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