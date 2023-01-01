Katar Dil Kampı'nda karne heyecanı

İngilizce dil eğitimi için Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi bünyesindeki 9. ,10. ve 11. sınıf öğrencileri dil eğitimi almak için Doha'da bulunuyorlardı. Büyükelçi Dr. M. Mustafa Göksu, “Cuma Kahvaltıları” kapsamında, Katar’da bulunan Başakşehir Akif İnan Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerini konutta ağırladı. Ülkelerinden 3 bin 633 kilometre uzakta, Katar'da Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu'yu makamında ziyaret ettiler. Türk Katar ilişkilerinin tarihi seyri ve günümüzdeki durumu ile ilgili değerlendirmeler yapan Büyükelçi Göksu daha sonra öğrencilerle sohbet etti. Her cümlesi ders niteliğinde olan tecrübelerini aktardı. Emek ve başarı ilişkisine vurgu yaparak öğrencileri hedefleri konusunda yüreklendirdi.