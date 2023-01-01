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Katar Dil Kampı'nda karne heyecanı

Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri karne heyecanını Katar'da yaşadı. Öğrenciler dört haftalık İngilizce - Arapça dil eğitimi için bulundukları Katar'ın başkenti Doha'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönem karnelerini aldı.

13:19 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Öğrenciler Katar'ın başkenti Doha'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönem karnelerini aldı.

Öğrenciler Katar'ın başkenti Doha'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönem karnelerini aldı.

İngilizce dil eğitimi için Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi bünyesindeki 9. ,10. ve 11. sınıf öğrencileri dil eğitimi almak için Doha'da bulunuyorlardı. Büyükelçi Dr. M. Mustafa Göksu, “Cuma Kahvaltıları” kapsamında, Katar’da bulunan Başakşehir Akif İnan Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerini konutta ağırladı. Ülkelerinden 3 bin 633 kilometre uzakta, Katar'da Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu'yu makamında ziyaret ettiler. Türk Katar ilişkilerinin tarihi seyri ve günümüzdeki durumu ile ilgili değerlendirmeler yapan Büyükelçi Göksu daha sonra öğrencilerle sohbet etti. Her cümlesi ders niteliğinde olan tecrübelerini aktardı. Emek ve başarı ilişkisine vurgu yaparak öğrencileri hedefleri konusunda yüreklendirdi.

ÖĞRENCİLER BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Büyükelçi Göksu, eğitim-öğretim süreci içerisinde bilgili, kültürlü, ahlaklı, vizyonu geniş öğrencilerin yetiştiğinin mutluluğunu yaşadığını; geleceğin düşünürleri, bilim insanları, sanatçıları, mühendisleri, bu okul sırasında yetişen evlatlarımız arasından çıkacağını belirtti. Eğitimin kalitesini artırmak, çeşitli imkanları fırsata çevirmek, okumak ve araştırmaktan asla vazgeçmemeleri telkininde bulundu.Ayrıca öğrenciler Büyükelçimizin açılışını yaptığı Katarlı fotoğraf sanatçısı Khalid Mohamed Al-Maslamani'nin "Osmanlı Dönemi Camilerinin Mimarisi" konulu resim sergisine katıldılar.

#başakşehir
#katar
#doha
1 saat önce
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Katar Dil Kampı'nda karne heyecanı
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