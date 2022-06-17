Katar taraftarlara çölde çadır kuracak

Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için geri sayım sürerken organizasyon ekibi yurt dışından turnuva için ülkeye gelecek taraftarlar için farklı barınma yöntemleri hazırlıyor. Turnuva organizatörü ve konaklama birimi başkanı Omar al-Jaber, ziyaretçilere Katar’ın otantik tadını sunmak için başkent Doha’yı çevreleyen çetin çöl manzaralarında çadırların kurulacağını söyledi. Al-Jaber, “Taraftarlara bir çölde yaşama fırsatı vereceğiz” derken çadırlardan 200’ünün lüks olacağını belirtti. Dünya Kupası ilk kez yaz ayları dışında, 18 Kasım-21 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek.