Hayat Katar taraftarlara çölde çadır kuracak
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Katar taraftarlara çölde çadır kuracak

Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için geri sayım sürerken organizasyon ekibi yurt dışından turnuva için ülkeye gelecek taraftarlar için farklı barınma yöntemleri hazırlıyor.

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Katar taraftarlara çölde çadır kuracak
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Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için geri sayım sürerken organizasyon ekibi yurt dışından turnuva için ülkeye gelecek taraftarlar için farklı barınma yöntemleri hazırlıyor. Turnuva organizatörü ve konaklama birimi başkanı Omar al-Jaber, ziyaretçilere Katar’ın otantik tadını sunmak için başkent Doha’yı çevreleyen çetin çöl manzaralarında çadırların kurulacağını söyledi. Al-Jaber, “Taraftarlara bir çölde yaşama fırsatı vereceğiz” derken çadırlardan 200’ünün lüks olacağını belirtti. Dünya Kupası ilk kez yaz ayları dışında, 18 Kasım-21 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek.

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