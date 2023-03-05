Katar'dan depremzedelere dev yardım: Konteyner yüklü gemi İskenderun'da

Katar Devleti Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani, bölgeye koordinatör vali olarak gönderilen Kırklareli Valisi Birol Ekici ve beraberindeki heyet, 306 yaşam konteynerini taşıyan Al-Hadbaa isimli gemiyi karşıladı. Katar'ın vermiş olduğu desteklerin hayatın normale döndürülmesinde son derece önemli olduğunu ifade eden Vali Ekici, şunları söyledi: "Katar sadece bu konteynerler ile değil depremin ilk olduğu anda 50 uçakla bölgemize insani yardım da gönderdi. Bölgedeki insanlarımızın hayat kalitelerinin yükseltilmesi için sürekli bizlere destek oldular. Katarlı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu konteynerleri buradan direkt Hatay'a sevk edeceğiz. Hatay'da konulacağı alanlar hazırlanmış durumda. Bunların bağlantılarını yapıp, insanlarımızı derhal buralara sevk edeceğiz. Kalıcı konutların teslimine kadar burada depremzedelerimizi misafir edeceğiz. Buradan kendilerine bir mesaj iletmek istiyorum. 'Şükran kesiran bir elhiz Katar' diyorum."