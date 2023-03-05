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Hayat

Katar'dan depremzedelere dev yardım: Konteyner yüklü gemi İskenderun'da

11 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli korkunç depremlerin ilk gününden itibaren adeta seferber olan kardeş ve dost ülke Katar'ın Türkiye'ye yardımları devam ediyor. Katar'dan Türkiye'ye gönderilen yaşam konteynerlerini taşıyan gemi, İskenderun Yazıcı Limanı'na demir attı.

08:51 . 5/03/2023 Pazar
AA
Katar'dan yola çıkan konteyner yüklü gemi İskenderun limanına demirledi.

Katar'dan yola çıkan konteyner yüklü gemi İskenderun limanına demirledi.

Türkiye'yi yasa boğan depremler on binlerce canımızı hayattan kopardı.Depremin hemen ardından Türkiye'ye yardım ulaştıran ülkeler arasında yer alan Katar, arama kurtarma desteği, yardım malzemeleri ve sahra hastanesinin ardından yaşam konteynerleri gönderdi. Toplamda 14 gemi ile 4 bin 500 yaşam konteynerinin gelmesi beklenirken, ilerleyen günlerde toplam rakamın 10 bini aşabileceği öğrenildi. Bin 400 konteyner ile yola çıkan 7 gemiden ikisi İskenderun Yazıcı Limanı'na yanaştı.

'Sürekli destek oldular'

Katar Devleti Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani, bölgeye koordinatör vali olarak gönderilen Kırklareli Valisi Birol Ekici ve beraberindeki heyet, 306 yaşam konteynerini taşıyan Al-Hadbaa isimli gemiyi karşıladı. Katar'ın vermiş olduğu desteklerin hayatın normale döndürülmesinde son derece önemli olduğunu ifade eden Vali Ekici, şunları söyledi: "Katar sadece bu konteynerler ile değil depremin ilk olduğu anda 50 uçakla bölgemize insani yardım da gönderdi. Bölgedeki insanlarımızın hayat kalitelerinin yükseltilmesi için sürekli bizlere destek oldular. Katarlı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu konteynerleri buradan direkt Hatay'a sevk edeceğiz. Hatay'da konulacağı alanlar hazırlanmış durumda. Bunların bağlantılarını yapıp, insanlarımızı derhal buralara sevk edeceğiz. Kalıcı konutların teslimine kadar burada depremzedelerimizi misafir edeceğiz. Buradan kendilerine bir mesaj iletmek istiyorum. 'Şükran kesiran bir elhiz Katar' diyorum."






#Katar
#Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani
#Kahramanmaraş
38 dakika önce
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Katar'dan depremzedelere dev yardım: Konteyner yüklü gemi İskenderun'da
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