Hayat Kavulca Buğdayı filme çekildi
KÜLTÜR SANAT

Kavulca Buğdayı filme çekildi

Yönetmenliğini Ahmet Bikiç’in üstlendiği Kavulca Buğdayı belgeselinin çekimleri tamamlandı. Serhat Kalkınma Ajansı, Ardahan Valiliği, İl Tarım Orman Müdürlüğü ve Ardahan Üniversitesi destekleriyle çekilen belgeselde, Kavulca Buğdayı’nın tarihi geçmişi anlatıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kavulca Buğdayı filme çekildi
​​Yönetmenliğini Ahmet Bikiç’in üstlendiği Kavulca Buğdayı belgeselinin çekimleri tamamlandı.

Yönetmenliğini Ahmet Bikiç’in üstlendiği Kavulca Buğdayı belgeselinin çekimleri tamamlandı. Serhat Kalkınma Ajansı, Ardahan Valiliği, İl Tarım Orman Müdürlüğü ve Ardahan Üniversitesi destekleriyle çekilen belgeselde, Kavulca Buğdayı’nın tarihi geçmişi anlatıldı. 13 bin yıllık ata tohumu buğdayın sert mevsim koşullarına uyumunun ele alındığı belgeselde, tarihsel geçmişe de vurgu yapıldı. Kavulca Buğdayı’nın ekim aşamasından hasadına, değirmenden sofralara kadar hikâyesinin anlatıldığı belgesel, yakın zamanda izleyicisiyle buluşacak.

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