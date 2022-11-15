Kavulca Buğdayı filme çekildi

Dünya

Erdoğan'ın etkisini kabul etmek zorunda kaldı

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, Ukrayna’nın Rusya tarafından işgal edilmesi sonrası iki ülke arasında oynadığı rol ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bali’deki G20 Zirvesi’ne “beklenmedik bir destekle geldiğini” ifade etti.