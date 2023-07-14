Kavurucu sıcaklar ne kadar sürecek?

Önümüzdeki birkaç gün 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli olunması istendi.

"Aşırı sıcaklar 2-3 gün devam edecek"

"Aşırı sıcaklar 2-3 gün devam edecek"

Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, özellikle güney, batı kesimlerde, iç ve doğu bölgelerde de mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir hava sıcaklığının beklendiğini söyledi.