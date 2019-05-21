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Hayat Kaya düşünce yatalak kalmıştı 6 yıl sonra ayağa kalktı
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AKTÜEL

​Kaya düşünce yatalak kalmıştı: 6 yıl sonra ayağa kalktı

Kaya düşünce yatalak kalmıştı: 6 yıl sonra ayağa kalktı

6,5 yıl önce yamaçtan düşen kayanın başına isabet etmesi sonucu konuşma ve yürüme yetisini kaybeden dağcı, geçirdiği ameliyatlardan sonra yeniden ayağa kalkmayı başardı. Dağcının babası, ''Doktorlar, 'Oğlunuzun yürümesi imkansız, yatalak olarak kalacak' dediler. Oğlum imkansızı başardı'' dedi.

Haber Merkezi DHA
Kaya düşmesi sonucu yatağa bağımlı olan dağcı, 6,5 yıl sonra ayağa kalktı.
Kaya düşmesi sonucu yatağa bağımlı olan dağcı, 6,5 yıl sonra ayağa kalktı.

Erzurum'un İspir ilçesinde temizlik yaptığı yamaçtan düşen kayanın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve aylarca uyutulan dağcı Mehmet Şahin(34), konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Doktorların bir daha ayağa kalkmasının zor olacağını söylediği yatağa bağımlı kalan dağcı, geçirdiği ameliyatlar ve tedavi süreçleri sonunda, 6,5 yıl aradan sonra yeniden ayağa kalkmayı başardı.

Rizeli endüstriyel dağcı Mehmet Şahin, Erzurum'un İspir ilçesinde, 3 Ocak 2013'de bir grup arkadaşıyla baraj inşaatı için yamaçta kaya temizliğine başladı. Bu sırada zirveden kopan kaya parçası Şahin'in başına isabet etti. Kaskı parçalanan ve yamaçta asılı kalan dağcı, 2.5 saat sonra kurtarılarak Erzurum Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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