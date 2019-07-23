Hayat Kayalar üzerine yapılan figürler ilgi görüyor
KÜLTÜR SANAT

Kayalar üzerine yapılan figürler ilgi görüyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde emekli astsubay Nurettin Başkurt'un (56), mermer ve kaya parçaları üzerine yaptığı figürler ilgi görüyor.

Haber Merkezi DHA
Nurettin Başkurt
Nurettin Başkurt
Nurettin Başkurt
Nurettin Başkurt

Edremit'te oturan emekli astsubay Nurettin Başkurt, ortaokul yıllarından kalma resim tutkusunun peşinden gitti. Emekli olduktan sonra ahşap oyma, heykel ve mozaik sanatları üzerine yoğunlaşan Nurettin Başkurt, mermer ve kaya parçaları üzerine Yunan mitolojisi ve Osmanlı figürlerini yansıtan çalışmalar yapmaya başladı. Nurettin Başkurt, aslan heykeli, gemi maketi ve oyma heykeller de yapıyor.

Çocukluğundan bu yana resim ve heykel yaptığını belirten Nuretin Başkurt, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Bu işi seviyorum, severek ve isteyerek yapıyorum. Şu anda bu alanda yaptığım çalışma 6 gibi bir zamanda bitirdim. Buradaki çalışmamızda Zeus ve Yunan tanrılarını anlattık. Çünkü bu kayaların arkasında Kazdağları var. Mülk sahibi de böyle bir heykel yapmamı istedi. Tabi bunlar özgün bir çalışma. Bir yere bakarak yapmadım. Kendi bildiğim ve gördüğüm kadarıyla bunları yapmaya çalıştım."

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