Hayat Kayıp şehir iddiaları Bingölü karıştırdı
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Kayıp şehir iddiaları Bingöl'ü karıştırdı

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde bulunan Pergasur Şelalesi'nin olduğu yerde tarihi kalıntı ve mağaraların kayıp şehir diye adlandırılan Pergasur’a ait olduğu iddia ediliyor. Bingöl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, uzman ekiplerce kayıp şehir olup olmadığını öğrenmek için bölgede çalışma başlatılmasını talep etti.

Haber Merkezi DHA
Pergasur Şelalesi, vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı.
Pergasur Şelalesi, vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

Bingö'ün Yayladere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen kapsamlı operasyonlarla bölgede oluşan huzur ve güven ortamının ardından Pergasur Şelalesi, vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Bölge halkı, şelalelin olduğu bölgedeki tarihi kalıntılar ve mağaraların kayıp şehir diye adlandırdıkları Pergasur’a ait olduğunu öne sürdü. Bingöl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ise uzman ekiplerce kayıp şehir olup olmadığının belirlenmesi için bölgede araştırma yapılması amacıyla çalışma başlatılması talebinde bulundu.

DHA

  • Tarihi hakkında bilgi sahibi olunmayan kalıntılar, son dönemlerde defineciler tarafından talan edilmeye başlandı. Mağaralara girip, eski hamamları andıran kubbe şeklinde oyulmuş kalıntıların altına açılan tünellerle yapıların tahrip edildiği görüldü.

Kayıp şehir iddiası ortalığı karıştırdı
FOTOĞRAF 22
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Bölge halkı, şelalelin olduğu bölgedeki tarihi kalıntılar ve mağaraların kayıp şehir diye adlandırdıkları Pergasur'a ait olduğunu öne sürdü.
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Bingöl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ise uzman ekiplerce kayıp şehir olup olmadığının belirlenmesi için bölgede araştırma yapılması amacıyla çalışma başlatılması talebinde bulundu.
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Yayladere ilçesindeki Özlüce Barajı yakınlarında bulunan, doğal yollarla oluştuğu tahmin edilen Pergasur Şelalesi, güvenlik güçlerinin operasyonuyla teröristlerin bölgeden arındırılmasının ardından vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı.
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Yöre halkı, yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülen şelalenin altında kalan mağara ve tarihi kalıntıların ise kayıp şehir olarak isim verdikleri Pergasus'a ait olduğunu öne sürdü.
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Tarihi hakkında bilgi sahibi olunmayan kalıntılar, son dönemlerde defineciler tarafından talan edilmeye başlandı. Mağaralara girip, eski hamamları andıran kubbe şeklinde oyulmuş kalıntıların altına açılan tünellerle yapıların tahrip edildiği görüldü.
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Bingöl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman, bölgede yöre halkının Pergasus diye adlandırdığı kayıp şehrin olup olmadığını bilmediklerini belirterek, Bölgede kayıp şehir olduğu söyleniyor, ancak olup olmadığı hakkında bir bilgi yok. Konuyla ilgili gerekli yerlere yazımızı yazdık. Uzman ekiplerce bölgede geniş araştırmalar yapılacak ve koruma altına alınması için gerekli işlemler başlayacak diye konuştu.
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Alanın pek bilinmediğini, keşfedilip turizme kazandırılması gerektiğini belirten ziyaretçilerden Mustafa Artan ise, Bu alan Pargasur Şelalesi olarak geçiyor. Tanınmadığı için pek fazla bir ilgi odağı değil. Yan tarafında ise tarihi kalıntılar var. Yöre halkı tarafından burada çok eski tarihlerde yaşamın olduğu söyleniyor. Mağara şeklindeki kalıntıların içi özenle oyulmuş ve güzel mimari ile yapılmış odalar var. dedi.
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Buradaki tarihi kalıntılar da vatandaşlar tarafından 'kayıp şehir' olarak adlandırılıyor. Ne yazık ki tarihi kalıntıları gören defineciler de boş durmamış, içerde büyük zarar var. Bu tabloyu görmek de bizi üzüyor. Çünkü tarihimiz yok oluyor. Tarihimize sahip çıkılmıyor. Buraya gelirken herhangi bir tabela, bu yerin varlığını gösteren herhangi bir işaret de yok. ifadelerini ekledi.
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Yetkililerden bu alana ilgiyi arttırmak için gerekli özeni göstermelerini talep ediyoruz. Daha önce de güvenlik tehlikesi olduğu için kimse pek gelemiyordu, ancak şimdi öyle bir durum yok. Herkes gönül rahatlığıyla buraya gelebiliyor şeklinde konuştu.
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Yöre halkı da, doğal şelalesi ve güzel manzarasıyla keşfedilmeyi bekleyen bu alandaki tarihi kalıntıların üzerine bazı kişilerin isim yazmasının, definecilerin tüneller kazarak zarar vermesinin önüne geçilerek alanın turizme kazandırılmasının gerekli olduğunu belirtti.
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Kayıp şehir iddiası ortalığı karıştırdı
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen kapsamlı operasyonlarla bölgede oluşan huzur ve güven ortamının ardından Pergasur Şelalesi, vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı.
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Bingöl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman, bölgede yöre halkının Pergasus diye adlandırdığı kayıp şehrin olup olmadığını bilmediklerini belirterek, "Bölgede kayıp şehir olduğu söyleniyor, ancak olup olmadığı hakkında bir bilgi yok. Konuyla ilgili gerekli yerlere yazımızı yazdık. Uzman ekiplerce bölgede geniş araştırmalar yapılacak ve koruma altına alınması için gerekli işlemler başlayacak" diye konuştu.

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