Kayıp şehir iddiaları Bingöl'ü karıştırdı

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde bulunan Pergasur Şelalesi'nin olduğu yerde tarihi kalıntı ve mağaraların kayıp şehir diye adlandırılan Pergasur’a ait olduğu iddia ediliyor. Bingöl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, uzman ekiplerce kayıp şehir olup olmadığını öğrenmek için bölgede çalışma başlatılmasını talep etti.
Bingö'ün Yayladere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen kapsamlı operasyonlarla bölgede oluşan huzur ve güven ortamının ardından Pergasur Şelalesi, vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Bölge halkı, şelalelin olduğu bölgedeki tarihi kalıntılar ve mağaraların kayıp şehir diye adlandırdıkları Pergasur’a ait olduğunu öne sürdü. Bingöl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ise uzman ekiplerce kayıp şehir olup olmadığının belirlenmesi için bölgede araştırma yapılması amacıyla çalışma başlatılması talebinde bulundu.
Tarihi hakkında bilgi sahibi olunmayan kalıntılar, son dönemlerde defineciler tarafından talan edilmeye başlandı. Mağaralara girip, eski hamamları andıran kubbe şeklinde oyulmuş kalıntıların altına açılan tünellerle yapıların tahrip edildiği görüldü.
Bingöl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman, bölgede yöre halkının Pergasus diye adlandırdığı kayıp şehrin olup olmadığını bilmediklerini belirterek, "Bölgede kayıp şehir olduğu söyleniyor, ancak olup olmadığı hakkında bir bilgi yok. Konuyla ilgili gerekli yerlere yazımızı yazdık. Uzman ekiplerce bölgede geniş araştırmalar yapılacak ve koruma altına alınması için gerekli işlemler başlayacak" diye konuştu.