Kayseri’de Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde gerçekleşecek etkinliğin 10 gün süreceğini, çocuklara özel etkinlikler hazırladıklarını belirtti. Başkan, “Çocukların kitap okuyabilecekleri, farklı etkinliklere katılabilecekleri kapsamlı bir fuar ve şenlik projemizi hayata geçireceğiz. İlim irfan şehrimiz, alimler ve veliler şehrimiz Kayseri'mizin bu güzel fonksiyonuna, bu anlamlı misyonuna uygun olarak kentimizi kitap fuarlarıyla, kütüphanelerle, okullarla, müzelerle, kültür merkezleri ile donatıyor, yeni nesil için çağın ihtiyaçlarına uygun olarak gerekli altyapıyı sunmaya özen gösteriyoruz” dedi.