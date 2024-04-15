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Hayat

Kayseri’de Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 19 Nisan’da Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği düzenleyecek.

04:00 - 15/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 06:27 - 15/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Çocuk Kitap Fuarı
Çocuk Kitap Fuarı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde gerçekleşecek etkinliğin 10 gün süreceğini, çocuklara özel etkinlikler hazırladıklarını belirtti. Başkan, “Çocukların kitap okuyabilecekleri, farklı etkinliklere katılabilecekleri kapsamlı bir fuar ve şenlik projemizi hayata geçireceğiz. İlim irfan şehrimiz, alimler ve veliler şehrimiz Kayseri'mizin bu güzel fonksiyonuna, bu anlamlı misyonuna uygun olarak kentimizi kitap fuarlarıyla, kütüphanelerle, okullarla, müzelerle, kültür merkezleri ile donatıyor, yeni nesil için çağın ihtiyaçlarına uygun olarak gerekli altyapıyı sunmaya özen gösteriyoruz” dedi.


#kültür sanat
#Kayseri
#çocuk
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