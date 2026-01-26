Yeni Şafak
Kazım Karabekir vefatının 78. yılında Karaman'da anıldı

14:0226/01/2026, Pazartesi
AA
Etkinliğe Vali Ziya Polat, Tugay Komutanı Nail Türe, Belediye Başkan Vekili Tuncay Aydın, Başsavcı Mehmet Cepni, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde, Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi Komutanlığı yapan Kazım Karabekir'in vefatının 78. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Kazımkarabekir Parkı'ndaki törende, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İlçe Belediye Başkanı Durmuş Demir ve Kazım Karabekir'in ailesi tarafından anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, Kazımkarabekir Müze ve Kültür Merkezi ziyaret edildi.

Program, Merkez Büyük Camisi'nde okutulan Mevlid-i Şerifle sona erdi.

Törene, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Kazımkarabekir Kaymakamı Mücahit Zıvlak, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.




#Anma
#Karaman
#Karaman Kazımkarabekir İlçesi
#Kazım Karabekir Paşa
