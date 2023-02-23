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Hayat

Keçi Burcu’nda tahribat var

Depremden etkilenen illerden Diyarbakır’da bin 498 tescilli yapının hasar tespiti tamamlandı. UNESCO’nun 2015’te Dünya Kültür Mirası olarak tescillediği Diyarbakır Surları’nın en büyük ve en eski burcu olan Keçi Burcu’nun yan cephesinde tahribat meydana geldi.

04:00 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Keçi Burcu’nun yan cephesinde tahribat meydana geldi.

Keçi Burcu’nun yan cephesinde tahribat meydana geldi.

Depremden etkilenen illerden Diyarbakır’da bin 498 tescilli yapının hasar tespiti tamamlandı. Bunlardan dördü ağır, 30’u orta, 117’sinin ise az hasarlı olduğu belirlendi. UNESCO’nun 2015’te Dünya Kültür Mirası olarak tescillediği Diyarbakır Surları’nın en büyük ve en eski burcu olan Keçi Burcu’nun yan cephesinde tahribat meydana geldi. Dört Ayaklı Minare’nin bir kısmında açılmalar oldu. Uzmanların tescilli yapılarla ilgili çalışmaları sürdürdüğünü söyleyen Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, 824 tescilli taşınmaz kültür varlığı üzerinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığı ekiplerinin çalıştığını söyledi. Koç, daha sonra ilçelerdeki taşınmaz kültür varlıklarının da hasar tespit çalışmalarına başlanacağını belirtti.


#Deprem
#UNESCO
#Diyarbakır
1 saat önce
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Keçi Burcu’nda tahribat var
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