Hayat Keçibot yaşlılara yardım edecek
AKTÜEL

‘Keçibot’ yaşlılara yardım edecek

Japonya’da tasarlanan bir robot özellikle yaşlı kişilere şantiyelerde veya tarım arazilerinde ağır malları taşırken yardımcı olacak.

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‘Keçibot’ yaşlılara yardım edecek
Robot Bex

Japonya’da tasarlanan bir robot özellikle yaşlı kişilere şantiyelerde veya tarım arazilerinde ağır malları taşırken yardımcı olacak. Keçi şeklinde dizayn edilen ve ismini dağlık bölgelerde yaşayan bir keçi türü olan Ibex’ten alan Robot Bex, Japonya başta olmak üzere yaşlı nüfusu fazla olan ülkelerde oldukça yoğun gördü. Japonya dünyanın en hızlı yaşlanan nüfuslarından birine sahip.

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