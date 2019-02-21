Hayat Kediye 200 milyon dolar miras kaldı
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​Kediye 200 milyon dolar miras kaldı

Kediye 200 milyon dolar miras kaldı

85 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Karl Lagerfeld'in yaklaşık 200 milyon dolarlık mirasının Choupette adlı ünlü kedisine kalabileceği belirtiliyor. Kedinin, varis olarak gösterilmesi halinde Alman yasaları mirasın kediye kalmasına izin verebilir.

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Ünlü modacı Karl Lagerfeld'in kedisi Choupette.
Ünlü modacı Karl Lagerfeld'in kedisi Choupette.

Dün Paris'te 85 yaşında ölen ünlü modacı Karl Lagerfeld'in yaklaşık 200 milyon dolarlık mirasının Choupette adlı ünlü kedisine kalabileceği belirtiliyor. Fransız Le Figaro gazetesi, varis olarak gösterilmesi halinde Alman yasalarının mirasın kediye kalmasına izin verdiğini yazdı. Lagerfeld, 2015'teki bir röportajda Choupette için "Onun küçük bir serveti var. O bir varis" demişti.

Kedisine aşık olduğunu söylemişti

BBC'nin haberine göre, Fransız moda evi Chanel'in onlarca yıl boyunca moda direktörlüğünü yapan Alman tasarımcı, 2013'te "Yasal olsaydı kedimle evlenirdim Bir kediye aşık olabileceğimi hiç düşünmemiştim" diyerek kedisine olan sevgisini anlatmıştı.

Lagerfeld'in kedisi Choupette için hazırladığı bir aksesuar seçkisi de bulunuyor.

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