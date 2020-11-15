Kekeç’i kaybettik

Osmanlı'nın en önemli silahşoru: Matrakçı Nasuh

Döneminin en önemli aydınlarından biri olan Matrakçı Nasuh, daha çok minyatür alanında tanınsa da pek çok alanda maharet sahibiydi. Matematik, tarih, coğrafya, kartografi, topografya, silahşorluk ve hat gibi bilim ve sanat alanlarında değerli eserler kaleme alan Matrakçı Nasuh, matrak oyununun da mucidiydi. Rakipsizliğinden dolayı iyi bir silâhşor olarak da ün kazanan Matrakçı Nasuh, Kanuni Sultan Süleyman ile birlikte seferlere çıktı ve gördüğü şehirleri resmetti. Osmanlı'da insansız kent tasvirlerini ilk kez kendisi yapan Matrakçı Nasuh, minyatürlerinden şehirlerin mimari yapıları ile bitki örtüsü ve hayvan türleri hakkında bilgi verdi. Peki, gerçekten de Matrakçı Nasuh kimdir?

