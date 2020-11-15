Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Kekeçi kaybettik
AKTÜEL

Kekeç’i kaybettik: Ahmet Kekeç kimdir?

Kekeç’i kaybettik

Gazetemizin eski yazarlarından Ahmet Kekeç, iki kez kanseri yendi ancak koronaya mağlup olarak 59 yaşında vefat etti. Pek çok dergi ve gazetede editörlük ve köşe yazarlığı, televizyonlarda programlar yapan Kekeç, Yeni Şafak’tan sonra Star’a geçti, Akşam gazetesi yazarı olarak hayata gözlerini yumdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akşam Gazetesi’nde köşe yazarlığına devam eden Kekeç, son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştırmıştı.
Akşam Gazetesi’nde köşe yazarlığına devam eden Kekeç, son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştırmıştı.

Gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Usta yazarın oğlu Mehmet Hakan Kekeç, babasının vefatını sosyal medya hesabından, “Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç’i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam” ifadeleriyle duyurdu. Daha önce 2 kez kanseri yenen ve son olarak akciğerindeki rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören yazar, 9 Kasım’da Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla yoğun bakıma alınmıştı.

Oyuncu Ahmet Uz hayatını kaybetti
HAYAT
Oyuncu Ahmet Uz hayatını kaybetti

YENİ ŞAFAK YAZARLARINDANDI

  • Malatya’da 1961 yılında dünyaya gelen Akşam Gazetesi yazarı Kekeç, 17 yaşındayken Gırgır dergisinde mizah öyküleri yayımlamaya başladı. Kekeç, kaleme aldığı hikaye, eleştiri ve denemeleri 1980’den itibaren Aylık Dergi, Mavera, Yönelişler, Kayıtlar, Kırkayak (Kırklar), Kitap Dergisi, Girişim, İmza dergilerinde yayınladı. Aynı dönemlerde gazetecilik mesleğine de adım atan Kekeç, ilk olarak “Milli Gazete” (1985), “Yeni Haber”, “Zaman” (1986), Vahdet (1988), Yeni Şafak (1999) ve “Akit” , “Star” gazetelerinde editör ve köşe yazarlığı gibi görevlerde bulundu. Kanal 7’de bir yıl kadar yorumculuk da yapan Ahmet Kekeç, “Memleket Meselesi”, “Derin Mevzu” adlı programlarını sundu. Kekeç, “Nerede Kalmıştık”, “Tarihçe”, “En Sıra Dışı” adlı üç televizyon programında yer aldı. Kekeç, son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştırmıştı ve Akşam Gazetesi’nde köşe yazarlığına devam ediyordu.

Markar Esayan vefat etti: Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardandı
GÜNDEM
Markar Esayan vefat etti: Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardandı

Rabbim cennetiyle müşerref kılsın

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci yazar Ahmet Kekeç’in tedavi gördüğü hastanede vefatına ilişkin, “Değerli kardeşim yazar Ahmet Kekeç bugün (dün) Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Kendisine Rabb’imden özellikle merhamet diliyorum. Rabb’im taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Öncelikle ailesine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Burhan Kuzu vefat etti
HAYAT
Burhan Kuzu vefat etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Abone Ol Google News
Kalleşlikte sınır tanımıyorlar

Kalleşlikte sınır tanımıyorlar

Ermeniler Kelbecer'de ev ve ormanlık alanları ateşe verdi.
Ağır hastasayısı yükselişte

Ağır hasta
sayısı yükselişte

​Sağlık Bakanı Koca, son yirmi dört saati açıkladı.
Tuncelide deprem oldu

Tunceli'de deprem oldu

​AFAD sarsıntının şiddetini 4.1 olarak açıkladı.
Tarihe altın<br>harflerle yazılacak

Tarihe altın
harflerle yazılacak

​Dağlık Karabağ'daki zafer hem Azerbaycan hem de Türkiye'nin...
Davete icabet edecek

Davete icabet edecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiyor.
İran'da pandeminin fotoğrafı

İran'da pandeminin fotoğrafı

​Tahran'daki iş yeri izdihama neden olunca kapatıldı.

II. Dünya Savaşı'nı gerçekte kim kazandı?

II. Dünya Savaşı'nı gerçekte kim kazandı?

​Bu sorunun cevabı bizim kazanımlarımızı da ilgilendiriyor.
AFAD açıkladı

AFAD açıkladı

İ​zmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya yükseldi.
HDP'liler itiraz etti, halk sahip çıktı

HDP'liler itiraz etti, halk sahip çıktı

​Diyarbakır'ın yeni camilerinde ezan sesi yükselecek.
İstanbul Park'ta <br>su dansı

İstanbul Park'ta
su dansı

​Formula 1'de sıralama turları nefes kesti.
Babadan kemerli işkence

Babadan kemerli işkence

​Gözyaşlarına boğulan anneden 'yardım edin' çağrısı.
Yeni bir seferberlik başlatıyoruz

Yeni bir seferberlik başlatıyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.
Koronavirüse <br>yenik düştü

Koronavirüse
yenik düştü

Duayen gazeteci Ahmet Kekeç vefat etti.
Bir anda yere yığıldı

Bir anda yere yığıldı

​13 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirerek vefat etti.
Nefes kesen gösteri

Nefes kesen gösteri

​Formula 1 yarışı öncesinde SoloTürk sürprizi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.