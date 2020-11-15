Gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Usta yazarın oğlu Mehmet Hakan Kekeç, babasının vefatını sosyal medya hesabından, “Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç’i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam” ifadeleriyle duyurdu. Daha önce 2 kez kanseri yenen ve son olarak akciğerindeki rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören yazar, 9 Kasım’da Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla yoğun bakıma alınmıştı.
YENİ ŞAFAK YAZARLARINDANDI
- Malatya’da 1961 yılında dünyaya gelen Akşam Gazetesi yazarı Kekeç, 17 yaşındayken Gırgır dergisinde mizah öyküleri yayımlamaya başladı. Kekeç, kaleme aldığı hikaye, eleştiri ve denemeleri 1980’den itibaren Aylık Dergi, Mavera, Yönelişler, Kayıtlar, Kırkayak (Kırklar), Kitap Dergisi, Girişim, İmza dergilerinde yayınladı. Aynı dönemlerde gazetecilik mesleğine de adım atan Kekeç, ilk olarak “Milli Gazete” (1985), “Yeni Haber”, “Zaman” (1986), Vahdet (1988), Yeni Şafak (1999) ve “Akit” , “Star” gazetelerinde editör ve köşe yazarlığı gibi görevlerde bulundu. Kanal 7’de bir yıl kadar yorumculuk da yapan Ahmet Kekeç, “Memleket Meselesi”, “Derin Mevzu” adlı programlarını sundu. Kekeç, “Nerede Kalmıştık”, “Tarihçe”, “En Sıra Dışı” adlı üç televizyon programında yer aldı. Kekeç, son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştırmıştı ve Akşam Gazetesi’nde köşe yazarlığına devam ediyordu.
Rabbim cennetiyle müşerref kılsın
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci yazar Ahmet Kekeç’in tedavi gördüğü hastanede vefatına ilişkin, “Değerli kardeşim yazar Ahmet Kekeç bugün (dün) Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Kendisine Rabb’imden özellikle merhamet diliyorum. Rabb’im taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Öncelikle ailesine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.